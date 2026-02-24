محافظ بني سويف يوجه بإحالة إدارة مدرسة الواسطى الصناعية للتحقيق لمخالفات انضباطية وتعليمية

محافظ بني سويف يوجّه بإحالة إدارة مدرسة الواسطى الصناعيةوجّه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وكيل الوزارة بإحالة إدارة مدرسة الشهيد محمد أحمد الشناوي –الواسطى الثانوية الصناعية العسكرية بنين – إلى التحقيق، وذلك لعدم الانضباط ورصد تقصير وخلل في العملية التعليمية داخل المدرسة.

جاء ذلك عقب توجه المحافظ إلى المدرسة بشكل مفاجئ أثناء زيارته لمركز ومدينة الواسطى، حيث تجوّل داخل مكونات وأقسام المدرسة، وأبدى استياءه الشديد من ارتفاع نسب الغياب، خاصة بين الطلاب، فضلًا عن تدني مستوى النظافة داخل المدرسة، ووجّه مسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالتحفظ على دفاتر الحضور والانصراف لفحصها ومراجعتها بمعرفة الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

وفي هذا السياق، تقرر إحالة مدير المدرسة ووكلاء المدرسة للتحقيق الفوري، إلى جانب تشكيل لجنة من التعليم الفني والمراجعة الداخلية والمتابعة، لإعمال شؤونها في متابعة المدرسة وإعداد تقرير شامل بنتائج المتابعة والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.