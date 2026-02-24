قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
محافظ بني سويف يوجه بإحالة إدارة مدرسة الواسطى الصناعية للتحقيق لمخالفات انضباطية وتعليمية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

محافظ بني سويف يوجّه بإحالة إدارة مدرسة الواسطى الصناعيةوجّه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وكيل الوزارة بإحالة إدارة مدرسة الشهيد محمد أحمد الشناوي –الواسطى الثانوية الصناعية العسكرية بنين – إلى التحقيق، وذلك لعدم الانضباط ورصد تقصير وخلل في العملية التعليمية داخل المدرسة.

جاء ذلك عقب توجه المحافظ إلى المدرسة بشكل مفاجئ أثناء زيارته لمركز ومدينة الواسطى، حيث تجوّل داخل مكونات وأقسام المدرسة، وأبدى استياءه الشديد من ارتفاع نسب الغياب، خاصة بين الطلاب، فضلًا عن تدني مستوى النظافة داخل المدرسة، ووجّه مسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالتحفظ على دفاتر الحضور والانصراف لفحصها ومراجعتها بمعرفة الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

وفي هذا السياق، تقرر إحالة مدير المدرسة ووكلاء المدرسة للتحقيق الفوري، إلى جانب تشكيل لجنة من التعليم الفني والمراجعة الداخلية والمتابعة، لإعمال شؤونها في متابعة المدرسة وإعداد تقرير شامل بنتائج المتابعة والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026|إعفاء هؤلاء الطلاب من اختبارات العربي والدين والتربية الوطنية

الحرب الروسية الأوكرانية

منسق أممي: أزمة إنسانية متفاقمة في أوكرانيا بسبب استهداف قطاع الطاقة

أرشيفية

أخبار التوك شو| استقرار حالة الطقس..انطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر المستحقة.. مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة توافق على إنشاء كلية علوم القرآن الكريم

بالصور

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

