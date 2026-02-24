جامعة بني سويف تصدر أول تقرير حول "تحليل الاستقلال البحثي"



أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إصدار الجامعة تقريرًا بعنوان "تحليل الاستقلال البحثي" للفترة من 2022 إلى 2025، مؤكداً أن هذا التقرير يُعد الأول من نوعه الذي يصدر عن جامعة مصرية؛ حيث يقدم ملخصاً دقيقاً للنتاج العلمي الناتج حصرياً عن جامعة بني سويف دون الاعتماد على أي تعاون محلي أو دولي، وذلك استناداً إلى بيانات قاعدة "سايفال" (SciVal) العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مفهوم "الاستقلال البحثي" هو مفهوم جديد وفريد تفرّدت به جامعة بني سويف، ويقصد به قدرة الجامعة كمؤسسة بحثية على إنتاج المعرفة اعتماداً على باحثيها ومعاملها وبنيتها التحتية وقدراتها الذاتية مشيراً إلى أن التحليل يهدف للتعرف على إمكانيات الجامعة وتحديد مجالات القوة والموضوعات النشطة، معتمداً على معامل الاستشهاد النوعي (FWCI) لضمان عدالة المقارنة بين التخصصات المختلفة، بدلاً من الاكتفاء بعدّ الاستشهادات المجردة.

ووجه الدكتور طارق علي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا الذين ساهموا في هذا الإنجاز، مؤكداً أن إبراز القدرات المؤسسية المستقلة لا ينتقص من قيمة التعاون العلمي الدولي، بل يهدف لتقديم صورة واضحة عن التميز البحثي للجامعة، مما يفتح آفاقاً أوسع لشراكات دولية نوعية تقوم على معرفة دقيقة بقدرات الجامعة وتوجهاتها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر جابر، المستشار العلمي لرئيس الجامعة والمشرف على جمع وتحليل بيانات التقرير، أن النتائج خلصت إلى وجود نتاج علمي مستقل يقدّر بـ 640 منشوراً خلال الأعوام 2022–2025، موزعة على 10 مجالات وفقاً لتصنيف "تايمز" للموضوعات العلمية (THE Fields) وتشمل معظم مجالات المعرفة والعلوم من الطب، والفيزياء، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والعلوم الأساسية، وهو ما يعكس نشاط نشر منتظم ومتزايد. وكشف أن التحليل أظهر نمواً تصاعدياً في حجم النشر المستقل من 152 منشوراً في عام 2022 ليصل إلى 178 منشوراً في عام 2025، مشيراً إلى أن التقرير متاح عبر صفحة تفاعلية تتيح تصفح الأبحاث والبيانات بدقة.