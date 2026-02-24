قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تصدر أول تقرير حول "تحليل الاستقلال البحثي"

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف


أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إصدار الجامعة تقريرًا بعنوان "تحليل الاستقلال البحثي" للفترة من 2022 إلى 2025، مؤكداً أن هذا التقرير يُعد الأول من نوعه الذي يصدر عن جامعة مصرية؛ حيث يقدم ملخصاً دقيقاً للنتاج العلمي الناتج حصرياً عن جامعة بني سويف دون الاعتماد على أي تعاون محلي أو دولي، وذلك استناداً إلى بيانات قاعدة "سايفال" (SciVal) العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مفهوم "الاستقلال البحثي" هو مفهوم جديد وفريد تفرّدت به جامعة بني سويف، ويقصد به قدرة الجامعة كمؤسسة بحثية على إنتاج المعرفة اعتماداً على باحثيها ومعاملها وبنيتها التحتية وقدراتها الذاتية مشيراً إلى أن التحليل يهدف للتعرف على إمكانيات الجامعة وتحديد مجالات القوة والموضوعات النشطة، معتمداً على معامل الاستشهاد النوعي (FWCI) لضمان عدالة المقارنة بين التخصصات المختلفة، بدلاً من الاكتفاء بعدّ الاستشهادات المجردة.

ووجه الدكتور طارق علي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا الذين ساهموا في هذا الإنجاز، مؤكداً أن إبراز القدرات المؤسسية المستقلة لا ينتقص من قيمة التعاون العلمي الدولي، بل يهدف لتقديم صورة واضحة عن التميز البحثي للجامعة، مما يفتح آفاقاً أوسع لشراكات دولية نوعية تقوم على معرفة دقيقة بقدرات الجامعة وتوجهاتها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر جابر، المستشار العلمي لرئيس الجامعة والمشرف على جمع وتحليل بيانات التقرير، أن النتائج خلصت إلى وجود نتاج علمي مستقل يقدّر بـ 640 منشوراً خلال الأعوام 2022–2025، موزعة على 10 مجالات وفقاً لتصنيف "تايمز" للموضوعات العلمية (THE Fields) وتشمل معظم مجالات المعرفة والعلوم من الطب، والفيزياء، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والعلوم الأساسية، وهو ما يعكس نشاط نشر منتظم ومتزايد.  وكشف أن التحليل أظهر نمواً تصاعدياً في حجم النشر المستقل من 152 منشوراً في عام 2022 ليصل إلى 178 منشوراً في عام 2025، مشيراً إلى أن التقرير متاح عبر صفحة تفاعلية تتيح تصفح الأبحاث والبيانات بدقة.

بني سويف جامعة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

جوري بكر

جوري بكر: في ناس كانت بتحسدني على ابني ونجاحي.. وبتحسد حتى على الضحكة

الفنان أحمد ماهر

آخر التطورات في أزمة الفنان أحمد ماهر بسبب الإساءة إلى أسرة المخرج الراحل جلال توفيق

فاتن سعيد

باسم سمرة يكتشف إصابة فاتن سعيد بالقلب ملخص الحلقة 6 من عين سحرية

بالصور

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد