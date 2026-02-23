محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي وجهود استرداد أملاك الدولة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وجهود استرداد حق الدولة،وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام،والأستاذ عمرو محمود مدير إدارة الأملاك، ومحمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، و سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت، مجدي محمد مدير الموازنة وبعض التنفيذيين المعنيين.

وخلال الاجتماع،تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين،بما في ذلك مؤشرات الأداء،والموقف النهائي لعدد الموافقات، وإجمالي العقود المحررة التي تم تسليمها للمواطنين، فضلًا عن مناقشة إجراءات حصر وتسجيل الأراضي المستردة، وآليات استثمارها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين.

ووجّه المحافظ بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا على المتابعة اليومية لزيادة معدلات ونسب التنفيذ.



