قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير فرنسية وأمريكية تتحدث عن محاولة تمرد داخل إيران.. ولاريجاني في واجهة المشهد
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مشروع مستشفى ناصر العام ويشيد بدعم وزارة الصحة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام،حيث توجّه بالشكر إلى وزارة الصحة والسكان بقيادة السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، تقديرًا للجهود المبذولة ومواصلة العمل والمتابعة المستمرة لإنهاء هذا المشروع الحيوي، لما يمثله من أهمية قصوى لأبناء المحافظة، باعتباره مشروعًا خدميًا استراتيجيًا يخدم بشكل مباشر أكثر من 430ألف مواطن على مستوى مركز ومدينة ناصر، فضلًا عن خدمة أبناء محافظة بني سويف بوجه عام.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة للنهوض بالقطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة العمل على تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.

وخلال الجولة، استعرض وكيل وزارة الصحة"د. هاني جميعة" مكونات المستشفى الذي يضم عددًا من الأقسام النوعية المتخصصة، وعلى رأسها قسم القسطرة القلبية والمخية والأوعية الدموية،وهو من الأقسام التي لا تتوافر إلا بالمستشفيات التخصصية بالمحافظة، بما يعزز من مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي بني سويف.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروع يضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار علوية بمساحة 2600 متر مربع للمبنى الرئيسي، ويضم المستشفى طاقة استيعابية متكاملة تشمل 227 سريرًا موزعة بين أقسام الإقامة والرعاية ورعاية الأطفال والحضانات والحروق، إلى جانب وحدات متخصصة تضم 36 ماكينة غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، وقسم ولادة، و5 غرف عمليات، و5 معامل، فضلًا عن بنك دم تخزيني، ووحدتي مناظير، ووحدة قسطرة، بما يجعله منشأة طبية متكاملة الخدمات.

وكلّف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق الكامل مع مسؤولي المرافق (مياه – كهرباء – غاز) لاستيفاء جميع التراخيص اللازمة، وسرعة توصيل المرافق للمستشفى، بما يضمن جاهزيتها ودخولها الخدمة فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات.

بني سويف صحة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل يجوز احتساب الزيادة على الراتب من زكاة المال؟.. ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟.. أحكام تختص بها المرأة فى رمضان

إحدى الدروس بالمحافظات

واعظات الأوقاف تواصلن تقديم دروس التراويح في عدد من المحافظات| صور

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

​مرصد الأزهر يحذر من تصاعد إرهاب "حركة الشباب" على الحدود الصومالية الكينية في رمضان

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد