محافظ بني سويف يتفقد مشروع مستشفى ناصر العام ويشيد بدعم وزارة الصحة

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام،حيث توجّه بالشكر إلى وزارة الصحة والسكان بقيادة السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، تقديرًا للجهود المبذولة ومواصلة العمل والمتابعة المستمرة لإنهاء هذا المشروع الحيوي، لما يمثله من أهمية قصوى لأبناء المحافظة، باعتباره مشروعًا خدميًا استراتيجيًا يخدم بشكل مباشر أكثر من 430ألف مواطن على مستوى مركز ومدينة ناصر، فضلًا عن خدمة أبناء محافظة بني سويف بوجه عام.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة للنهوض بالقطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة العمل على تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.

وخلال الجولة، استعرض وكيل وزارة الصحة"د. هاني جميعة" مكونات المستشفى الذي يضم عددًا من الأقسام النوعية المتخصصة، وعلى رأسها قسم القسطرة القلبية والمخية والأوعية الدموية،وهو من الأقسام التي لا تتوافر إلا بالمستشفيات التخصصية بالمحافظة، بما يعزز من مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي بني سويف.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروع يضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار علوية بمساحة 2600 متر مربع للمبنى الرئيسي، ويضم المستشفى طاقة استيعابية متكاملة تشمل 227 سريرًا موزعة بين أقسام الإقامة والرعاية ورعاية الأطفال والحضانات والحروق، إلى جانب وحدات متخصصة تضم 36 ماكينة غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، وقسم ولادة، و5 غرف عمليات، و5 معامل، فضلًا عن بنك دم تخزيني، ووحدتي مناظير، ووحدة قسطرة، بما يجعله منشأة طبية متكاملة الخدمات.

وكلّف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق الكامل مع مسؤولي المرافق (مياه – كهرباء – غاز) لاستيفاء جميع التراخيص اللازمة، وسرعة توصيل المرافق للمستشفى، بما يضمن جاهزيتها ودخولها الخدمة فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات.