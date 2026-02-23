طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة، خاصة في أيام رمضان أو العزومات السريعة، حيث تجمع الوصفة بين الطعم الغني وسهولة التحضير.

وتعد هذه الأكلة من الأطباق الرئيسية التي تناسب الإفطار أو الغداء، ويمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو المكرونة أو حتى الخبز الطازج.

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

وقدمت الشيف سارة الحافظ وصفة دجاج بالكريمة والمشروم بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، مؤكدة أن سر نجاحها يكمن في تتبيل الدجاج جيدًا وضبط قوام الصوص الكريمي.

مقادير دجاج بالكريمة والمشروم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

لتحضير طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة، نحتاج إلى:

4 صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح

2 كوب مشروم طازج مقطع

كوب كريمة طبخ

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت

3 فصوص ثوم مفروم

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ربع كوب مرق دجاج

ملعقة صغيرة دقيق اختياري لتكثيف الصوص

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم خطوة بخطوة

تبدأ الشيف سارة الحافظ بتتبيل شرائح الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا، وتركها لمدة 10 دقائق حتى تتشرب النكهات.

في طاسة واسعة على نار متوسطة، يتم تسخين الزيت مع الزبدة، ثم إضافة شرائح الدجاج وتشويحها جيدًا حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الجانبين. يُرفع الدجاج من الطاسة ويوضع جانبًا.

في نفس الطاسة، يُضاف البصل المفروم ويُقلب حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم ويُقلب لمدة دقيقة دون أن يتغير لونه. بعد ذلك يُضاف المشروم ويُترك حتى يخرج ماؤه ويتشرب مرة أخرى.

توضح الشيف سارة أن هذه الخطوة مهمة جدًا لنجاح طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم، لأن طهي المشروم جيدًا يمنح الصوص نكهة مركزة.

يُعاد الدجاج إلى الطاسة، ثم يُضاف مرق الدجاج ويُترك الخليط يغلي لدقائق. بعدها تُضاف كريمة الطبخ مع التقليب المستمر. إذا كان الصوص خفيفًا يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الدقيق المذابة في قليل من الماء لتكثيفه.

يُترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يثقل قوام الصوص ويتجانس مع الدجاج والمشروم.

سر الطعم الغني في وصفة الدجاج بالكريمة

تؤكد الشيف سارة الحافظ أن سر نجاح طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة هو عدم الإفراط في طهي الدجاج حتى لا يصبح جافًا، بالإضافة إلى استخدام كريمة طهي جيدة الجودة.

كما يمكن إضافة لمسة مميزة مثل رشة زعتر أو بقدونس طازج في النهاية لتعزيز الطعم والشكل الجمالي للطبق.

طريقة تقديم دجاج بالكريمة والمشروم

يمكن تقديم الدجاج بالكريمة والمشروم مع أرز أبيض مفلفل، أو مكرونة، أو بطاطس مهروسة، وتعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا للعزومات المفاجئة، لأنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل في المطبخ.

بهذه الخطوات البسيطة، تصبح طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بطعم لا يقل عن المطاعم، لتمنح أسرتك وجبة شهية ومشبعة خلال 30 دقيقة فقط.