9 مارس مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية.. تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات ومركبات لعدد من الجهات الحكومية ، منها شركة النصر للتصدير والاستيراد، محافظة القاهرة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، محافظة الجيزة، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، محافظة الغربية، محافظة كفرالشيخ، جهاز تعمير سيناء، محافظة جنوب سيناء، شمال سيناء، جيوان عام محافظة الفيوم، مديرية الطرق والنقل ببني سويف، وذلك يوم الاثنين 9 مارس القادم.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.

وتضم جلسة المزاد سيارات ملاكي من علامات " تويوتا كرولا، نصر شاهين، بيجو 504، بيدفورد، ميني باص مرسيدس، سوزكي ميكروباص، ايسوزو بيك اب، كيا سيراتو، فورد ، مرسيدس، بيجو استيشن، داتسون، شيفرولية، نيسان".

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.