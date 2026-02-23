شاهد.. ظهور نيسان سكاي لاين نيسمو 2026 لأول مرة

أعلنت شركة نيسان ، عن طرازها الجديد نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026، وتنتمي سكاي لاين نيسمو لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ويقتصر إنتاجها علي 400 سيارة .

مواصفات نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

زودت سيارة نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط مقاس 19 بوصه أعرض تحيط إطارات دنلوب، وبها نظام التعليق الأمامي، وفرامل محسنة، وموازن خلفي معزز.

بالاضافة إلي ان نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026 بها، ألياف كربون على أغطية المرايات، وبها جناح خلفي، وبها لوحة ترقيم فردية داخل المقصورة تؤكد الندرة.

محرك نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026 قوتها من محرك VR30DDTT سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 400 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تاريخ شركة نيسان اليابانية مليء بالتحولات الكبرى، حيث بدأت كشركة صغيرة لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم .

ومن عام 1911 حتي عام 1934 أنتجت أول سيارة لها باسم "دات" (DAT) عام 1914، وتأسست الشركة رسمياً باسم "جيدوشا سيزو" في 26 ديسمبر عام 1933 على يد يوشيسوكي أيكاوا، ثم تغير اسمها إلى "شركة نيسان موتور" في عام 1934.

وبدأت نيسان تصدير سياراتها إلى الولايات المتحدة في عام 1958 تحت العلامة التجارية الشهيرة داتسون (Datsun)، وفي عام 1981 اتخذت الشركة قرار استراتيجي بإلغاء اسم "داتسون" عالمياً وتم توحيد جميع منتجاتها تحت اسم نيسان لتعزيز هويتها المؤسسية.

بعد أزمة مالية حادة، دخلت نيسان في تحالف استراتيجي مع شركة رينو الفرنسية عام 1999، مما أنقذها من الإفلاس وأعادها للربحية.

وفي عام 2010، أطلقت "نيسان ليف" (Nissan LEAF)، التي أصبحت لاحقاً من أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في العالم.