قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. ظهور نيسان سكاي لاين نيسمو 2026 لأول مرة

نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026
نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان ، عن طرازها الجديد نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026، وتنتمي سكاي لاين نيسمو لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ويقتصر إنتاجها علي 400 سيارة .

 نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

مواصفات نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

زودت سيارة نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط مقاس 19 بوصه أعرض تحيط إطارات دنلوب، وبها نظام التعليق الأمامي، وفرامل محسنة، وموازن خلفي معزز.

 نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

بالاضافة إلي ان نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026 بها، ألياف كربون على أغطية المرايات، وبها جناح خلفي، وبها لوحة ترقيم فردية داخل المقصورة تؤكد الندرة.

محرك نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

 نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026 قوتها من محرك VR30DDTT سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 400 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تاريخ شركة نيسان اليابانية مليء بالتحولات الكبرى، حيث بدأت كشركة صغيرة لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم .

 نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

ومن عام 1911 حتي عام 1934 أنتجت أول سيارة لها باسم "دات" (DAT) عام 1914، وتأسست الشركة رسمياً باسم "جيدوشا سيزو" في 26 ديسمبر عام  1933 على يد يوشيسوكي أيكاوا، ثم تغير اسمها إلى "شركة نيسان موتور" في عام 1934.

 نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

وبدأت نيسان تصدير سياراتها إلى الولايات المتحدة في عام 1958 تحت العلامة التجارية الشهيرة داتسون (Datsun)، وفي عام 1981 اتخذت الشركة قرار استراتيجي بإلغاء اسم "داتسون" عالمياً وتم توحيد جميع منتجاتها تحت اسم نيسان لتعزيز هويتها المؤسسية.

 نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026

بعد أزمة مالية حادة، دخلت نيسان في تحالف استراتيجي مع شركة رينو الفرنسية عام 1999، مما أنقذها من الإفلاس وأعادها للربحية.

وفي عام 2010، أطلقت "نيسان ليف" (Nissan LEAF)، التي أصبحت لاحقاً من أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في العالم.

نيسان سكاي لاين نيسمو لاين نيسمو موديل 2026 مواصفات نيسان سكاي لاين نيسمو محرك نيسان سكاي لاين نيسمو نيسمو موديل 2026 السيارات السيدان ألياف كربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يناقش مفهوم الفطرة وأثرها في بناء الإنسان المتوازن

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: التوبة السريعة بعد الذنب طريق النجاة ومحبة الله.. فيديو

الشيخ أحمد عصام فرحات

هل هناك كتب سماوية وأنبياء لم يذكرهم القرآن؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد