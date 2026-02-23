رئيس المجلس الأوروبي يحذر أوربان من التراجع عن قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

حذر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من ضرورة رفع الحظر الذي تفرضه بودابست على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، مشددا على أنه لا يمكن السماح لأي دولة عضو تقويض مصداقية القرارات التي اتخذها المجلس الأوروبي بشكل جماعي.

وجاء في رسالة أرسلها كوستا إلى مكتب أوربان بعد ظهر اليوم الاثنين، أن التحذير يأتي عقب إعلان بودابست أنها ستعرقل القرض ما لم تستأنف أوكرانيا تدفقات النفط الروسي عبر خط أنابيب يصل إلى المجر وسلوفاكيا.

وكان رئيس وزراء المجر، الذي يواجه إعادة انتخاب في أبريل القادم، قد شدد على تهديده بعرقلة القرض، متهما كييف بالمماطلة في إصلاح خط أنابيب دروجبا، بعد أن تضرر جراء هجوم بطائرة مسيّرة روسية.