التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
جيهان زكي وتركي آل الشيخ يطلقان شراكات ثقافية كبرى بين مصر والسعودية.. مفاجآت للأوبرا وحفلات شهرية ومبادرات فنية بالمحافظات
فلوسك اتحولت بالخطأ على إنستاباى؟.. إليك طريقة استرجاعها
طقس مضطرب يضرب المحافظات.. حقيقة تعطيل الدراسة في سوهاج بعد تحذيرات الأرصاد
لن ترونا إلا معا.. تركي آل الشيخ يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للسعودية مهمة لأمن واستقرار المنطقة بالكامل
جيهان زكي وتركي آل الشيخ يطلقان شراكات ثقافية كبرى بين مصر والسعودية.. مفاجآت للأوبرا وحفلات شهرية ومبادرات فنية بالمحافظات

التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم بالمستشار تركي آل الشيخ، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، في إطار تعزيز أوجه التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى أن المباحثات شهدت حوارات ونقاشات موسعة بشأن تفعيل شراكات مصرية سعودية مهمة في مجالات الفنون والثقافة، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين البلدين، وبالتزامن مع لقاء القمة الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد تركي آل الشيخ أن وزيرة الثقافة “تزرع الأمل والبهجة للمصريين”، موضحًا أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية الكبرى، من بينها مفاجأة خاصة تخص دار الأوبرا المصرية، إلى جانب توقيع اتفاقيات لتقديم فناني دار الأوبرا حفلات شهرية في المملكة العربية السعودية.

كما أشار إلى الاتفاق على تنظيم حفلات فنية متنوعة بالساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي الجاري، بالإضافة إلى مبادرة ثقافية وسينمائية تستهدف مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توسيع نطاق الفعل الثقافي والوصول إلى جمهور أوسع.

وشهد اللقاء كذلك استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير ودعم المسارح، حيث جارٍ دراسة المشروعات التي تم طرحها تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السعودية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثقافي والفني بما يعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

