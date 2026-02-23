جيهان زكي وتركي آل الشيخ يطلقان شراكات ثقافية كبرى بين مصر والسعودية.. مفاجآت للأوبرا وحفلات شهرية ومبادرات فنية بالمحافظات

التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم بالمستشار تركي آل الشيخ، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، في إطار تعزيز أوجه التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى أن المباحثات شهدت حوارات ونقاشات موسعة بشأن تفعيل شراكات مصرية سعودية مهمة في مجالات الفنون والثقافة، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين البلدين، وبالتزامن مع لقاء القمة الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد تركي آل الشيخ أن وزيرة الثقافة “تزرع الأمل والبهجة للمصريين”، موضحًا أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية الكبرى، من بينها مفاجأة خاصة تخص دار الأوبرا المصرية، إلى جانب توقيع اتفاقيات لتقديم فناني دار الأوبرا حفلات شهرية في المملكة العربية السعودية.

كما أشار إلى الاتفاق على تنظيم حفلات فنية متنوعة بالساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي الجاري، بالإضافة إلى مبادرة ثقافية وسينمائية تستهدف مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توسيع نطاق الفعل الثقافي والوصول إلى جمهور أوسع.

وشهد اللقاء كذلك استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير ودعم المسارح، حيث جارٍ دراسة المشروعات التي تم طرحها تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السعودية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثقافي والفني بما يعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.