تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء المقاولون العرب والجونة في المباراة التي جمعت ينهما مساء اليوم على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري .

أحرز محمد عادي هدف تقدم المقاولون العرب في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول قبل أن ينجح محمد عماد في إحراز هدف تعادل الجونة ، لتنتهي الموقعة باقتسام النقاط بين الطرفين.

بهذه النتيجة يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 21 نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد المركز الخامس برصيد 18 نقطة

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى:محمود أبو السعود

الدفاع:حسن محمد شاكوش – محمد حامد – جوزيف أوشايا – إسلام عبد اللاه

الوسط:عمر الوحش – مصطفى جمال – محمد عادل

الهجوم: أحمد نادر حواش – جواكيم أوجيرا – حازم محمد.