التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية

تعادل كهرباء الإسماعيلة مع نظيره طلائع الجيش 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز سيرجي أكا هدف تقدم كهرباء الإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وعزز النيجيرى جوناثان تقدم المقاولون في الدقيقة الثانية من عمر الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

بينما أحرز أهداف طلائع الجيش كل من أحمد خالد في الدقيقة 51 وعمرو طارق في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز العشرين برصيد 13 نقطة بينما طلائع الجيش في الم التاسع عشر في جدول الترتيب بنفس الرصيد.

وخاض فريق كهرباء الإسماعيلية المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي الجابري

الدفاع: كريم يحيى - إبراهيم عوض - رميو

الوسط: الشاذلي - سيرجي أكا - تاحا - عصام الفيومي - إسلام عبد النعيم

الهجوم: علي سليمان - بواتينج

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: خالد عوض، عمر طارق، محمد فتح الله، أحمد علاء.

الوسط: محمد عاطف، أحمد طارق، علي حمدي، كريم طارق.

الهجوم: إسلام محارب، ديلسون كاموني.