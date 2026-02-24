قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي علار وصيدا و تعيق حركة المواطنين

أرشيفية
هاجر رزق

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بلدتي علار وصيدا، شمال طولكرم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت آلياتها في الشوارع الرئيسة للبلدتين، وسيرت دوريات راجلة، ما أدى إلى إعاقة تنقل المواطنين والمركبات، وسط أعمال تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

و من جهة أخرى، أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم، 23 فبراير، أن ما يُسمى بـ"مجلس السلام"، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، يدرس إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي في غزة.

ويهدف هذا المشروع، بقيادة رجل الأعمال الإسرائيلي ليران تانكمان، إلى تخفيف أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع على المشروع لصحيفة فايننشال تايمز: "لن تكون هذه عملة خاصة بغزة أو عملة فلسطينية جديدة، بل وسيلة تُمكّن سكان غزة من إجراء معاملاتهم الرقمية".

لا يزال المشروع في مراحله الأولية، لكن مصادر مطلعة أخبرت فايننشال تايمز أنه من المتوقع أن تكون العملة مرتبطة بالدولار الأمريكي ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم طرح هذه العملة في المنطقة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي علار وصيدا دوريات راجلة أعمال تفتيش اعتقالات دونالد ترامب عملة مستقرة

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

انطلاق دور مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد

انطلاق مباريات اليوم الأول في الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بورسعيد بمشاركة 18 فريقًا

صرف الدقيق البلدي بديلاً للخبز المدعم عبر 36 مستودعًا بأسيوط

تموين أسيوط: صرف الدقيق البلدي بديلا للخبز المدعم عبر 36 مستودعا

محافظ المنيا خلال الفطار

محافظ المنيا يشارك العاملين بالديوان العام مأدبة إفطار جماعي

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

