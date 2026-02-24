قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي علار وصيدا و تعيق حركة المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بلدتي علار وصيدا، شمال طولكرم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت آلياتها في الشوارع الرئيسة للبلدتين، وسيرت دوريات راجلة، ما أدى إلى إعاقة تنقل المواطنين والمركبات، وسط أعمال تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

و من جهة أخرى، أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم، 23 فبراير، أن ما يُسمى بـ"مجلس السلام"، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، يدرس إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي في غزة.

ويهدف هذا المشروع، بقيادة رجل الأعمال الإسرائيلي ليران تانكمان، إلى تخفيف أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع على المشروع لصحيفة فايننشال تايمز: "لن تكون هذه عملة خاصة بغزة أو عملة فلسطينية جديدة، بل وسيلة تُمكّن سكان غزة من إجراء معاملاتهم الرقمية".

لا يزال المشروع في مراحله الأولية، لكن مصادر مطلعة أخبرت فايننشال تايمز أنه من المتوقع أن تكون العملة مرتبطة بالدولار الأمريكي ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم طرح هذه العملة في المنطقة.