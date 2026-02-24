إيران تنفي أنباء عن مطالبة العراق لطلابه بمغادرة طهران

نفت وكالة تسنيم الإيرانية صحة الأنباء المتداولة حول صدور طلب رسمي من بغداد يدعو جميع الطلاب العراقيين إلى مغادرة إيران فورا، مؤكدة أن هذه المعلومات "عارية من الصحة".

وأفادت متابعات المستشارية الثقافية لجمهورية العراق في إيران بأن الإشعار المتداول مزيف، وأن الحكومة العراقية لم تصدر أي إعلان يطلب من طلابها مغادرة إيران.

يُشار إلى أن قرابة 80 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، نحو 95% منهم على نفقتهم الخاصة، وفقا لتصريحات سابقة للمستشار الثقافي العراقي في إيران، ياسر عبد الزهرة الحجاج.

و من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه هو من سيتخذ قرار الحرب ضد إيران، وأن من السهل الانتصار فيها، لافتا إلى أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران؛ لأن البديل سيء جدا.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه لا توجد أي معارضة من جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة "الجنرال دانيال كين" لضرب إيران، موضحا عبر حسابه بمنصة “تروث سوشيال”: "انتشرت مؤخراً العديد من الأخبار المضللة من وسائل الإعلام التي تدّعي أن الجنرال دانيال كين، يعارض دخولنا في حرب مع إيران.. هذه الأخبار لا تُنسب إلى أي جهة، وهي محض افتراء".

وأشار ترامب إلى أن الجنرال كين، كغيره، لا يرغب في الحرب، لكنه يرى أنه إذا اتُخذ قرار بمواجهة إيران عسكرياً؛ فسيكون النصر حليفاً سهلًا.