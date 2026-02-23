وزير خارجية إيطاليا: مناخ إيجابي بين واشنطن ودول المجموعة السبع حول الرسوم الجمركية الجديدة

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني وجود مناخ إيجابي بين الولايات المتحدة وبقية دول المجموعة السبع بشأن سياسة الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا يوم الجمعة برفض العديد من الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفرضه لاحقا رسوماً بنسبة 15%.

وأضاف تاياني -في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء التجارة لمجموعة السبع في بروكسل اليوم الاثنين- أنه من الممكن فرض نفس مستوى الرسوم الجمركية المتفق عليه سابقاًعلى أساس جديد.

وقال -في مؤتمر صحفي-: "المناخ إيجابي للغاية؛ وخلال اجتماع مجموعة السبع، كان من الواضح تماما حرص الولايات المتحدة على عدم تفاقم الوضع".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "نحن نؤيد الحوار،وملتزمون بضمان احترام الولايات المتحدة للاتفاقية السارية.

ومضى قائلا "نعتقد أنه حتى مع وجود أساس قانوني جديد، يمكن تحقيق النتيجة نفسها". وأوضح تاياني أنه "تم البدء بمرحلة حوار بناء مع واشنطن..لذلك، لا حرب تجارية ولا موقف عدائي".