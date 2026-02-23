ألفاظ مسيئة وحركات خارجة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خارجة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ مسيئة والإتيان بحركات خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") .

وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ، والمواد المخدرة بقصد التعاطى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.