قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعالد إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ألفاظ مسيئة وحركات خارجة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خارجة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ مسيئة والإتيان بحركات خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") .

وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ، والمواد المخدرة بقصد التعاطى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية صانعة نحتوى فيديوهات خارجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

آيفون 18 برو

آيفون 18 برو في طريقه لرفع عمر البطارية إلى مستوى غير مسبوق

Galaxy S26 Ultra

تسريب جديد لهاتف Galaxy S26 Ultra يكشف مفاجأة بالبطارية وسرعة الشحن

ون بلس 15s

ون بلس 15s.. هاتف صغير الحجم ببطارية عملاقة ومواصفات رائدة

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد