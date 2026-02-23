أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات سيدان صينية ‏.

‏1- بايك ‏U5 PLUS‏

تاتي السيارة بايك U5 PLUS بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

أما عن أسعار السيارة بايك ‏U5 PLUS‏، فتاتي :

- الفئة الأولى Comfortبسعر 724,900 جنيه

- الفئة الثانية Highlineبسعر ‏769,900 جنيه

- الفئة الثالثة Top Lineبسعر ‏854,900 جنيه

2- شيري أريزو 5

تاتي السيارة شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أما عن أسعار السيارة شيري أريزو 5‏، فتاتي : ‏

‏- الفئة الأولى مانيوال بسعر 655,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثانية BASELINE Leather بسعر 705,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثالثة HIGHLINEبسعر ‏735,000 جنيه ‏ ‏

3- جيلي إمجراند

تأتي السيارة جيلي إمجراند بمحرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيارات أوتوماتيك، واستهلاك للوقود يقدر بحوالي 6.4 لتر، عند مسافة إجمالية قدرها لكل 100 كيلومتر.

أما عن أسعار السيارة جيلي إمجراند، فتاتي : ‏

‏- الفئة الأولى Comfortبسعر 789,000جنيه‏

‏- الفئة الثانية Luxuryبسعر 889,000 جنيه‏

4- إم جي 5

تاتي السيارة إم جي 5‏، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وزمن للتسارع قدر بـ 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

أما عن أسعار السيارة إم جي 5‏ ، فتاتي : ‏

‏- الفئة الأولى Standardبسعر 799,990 جنيه‏

‏- الفئة الثانية Luxuryبسعر 899,990 جنيه‏

5- شانجان ‏ ايدو‏

تاتي السيارة شانجان ‏ايدو بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي يولد قوة 109 حصان, و عزم دوران 152 نيوتن متر, مع صندوق سرعة ديول كلاتش 7 سرعات "ويت", و جر امامي للعجلات, مع نظام تعليق خلفي تقليدي Torsion Beam..

أما عن أسعار السيارة شانجان ‏ ايدو ، فتاتي : ‏

‏- الفئة الأولى ELITEبسعر 750,000 جنيه‏

‏- الفئة الثانية FLAGSHIPبسعر 800,000 جنيه‏