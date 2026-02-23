الوحش الصيني يستعد للانطلاق.. شيري KP31 بتصميم رياضي وقدرات قوية| صور

تستعد شيري لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها عبر تقديم طراز KP31، وهو مشروع بيك أب جديد يُنتظر طرحه عالميًا خلال عام 2026، على أن تكون الانطلاقة الأولى من السوق الأسترالي في الربع الأخير من العام ذاته.

ويعكس إنطلاقة هذه النسخة توجه شيري نحو توسيع حضورها خارج نطاق سيارات الركاب التقليدية، مع التركيز على فئة الشاحنات المتوسطة التي تشهد منافسة عالية، وخاصة فئة الـ"بيك أب".

أبعاد كبيرة وتصميم شيري KP31

تعتمد شيري KP31 على قاعدة كبيرة ضمن فئة البيك أب، حيث يبلغ طول النسخة الإنتاجية نحو 5,450 ملم، مقارنة بنسخة اختبارية سابقة وصلت إلى 5,610 ملم، ويأتي الصندوق الخلفي بقدرة تحميل تصل إلى 1,000 كيلوجرام.

شيري KP31

وتحمل السيارة إطارات مخصصة لجميع التضاريس والطرق الوعربة، بقياس 285/70R17، ما يعزز قدرتها على التعامل مع الطرق غير الممهدة، كما تتبنى واجهة أمامية بتصميم حديث يتضمن شبكة بارزة ومصابيح تعمل بتقنية LED، بما يمنحها طابعًا يجمع بين العملية والمظهر العصري.

شيري KP31

يبرز في التصميم الخارجي عدد من العناصر التي تؤكد توجه السيارة نحو الاستخدام القوي، من بينها الرفارف العريضة المغطاة بمواد بلاستيكية للحماية، ومصدات مهيأة للطرق الوعرة، كما تأتي KP31 بمفهوم رباعي الأبواب لتوفير مساحة أكبر للركاب، إضافة إلى قضبان سقف مزدوجة تعزز الجوانب العملية، ويتوسط الواجهة الأمامية شعار Chery بإضاءة مدمج

شيري KP31 والأداء الفني

تمثل KP31 خطوة مختلفة من الناحية الميكانيكية، إذ تشير المعلومات إلى أنها ستكون أول شاحنة بيك أب من الشركة تتوفر بمحرك ديزل هجين قابل للشحن، وتؤكد شيري أن هذا النظام يوفر كفاءة أعلى بنحو 10 % مقارنة بمحركات الديزل التقليدية، ما يعزز من جانب الاقتصاد في استهلاك الوقود دون التضحية بالأداء.

شيري KP31

وتعتمد السيارة على نظام دفع رباعي مزود بثلاثة أقفال دفرنس أمامي ووسطي وخلفي، وهي تجهيزات تعكس استعدادها للتعامل مع المسارات الصعبة، كما توفر أوضاع قيادة متعددة تتكيف مع طبيعة الطريق، سواء كان ممهدًا أو وعراً.

شيري KP31

وتأتي السيارة بقدرة تحميل تقدر بـ طناً واحداً، بينما تشير البيانات إلى أن شيري KP31 تتمتع بقدرة سحب تصل إلى 3.5 طن، وتمثل KP31 خطوة مهمة في توسع شيري داخل قطاع البيك أب، خاصة مع تقديمها مزيجًا من التقنيات الهجينة والقدرات الميكانيكية المتقدمة.