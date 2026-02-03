قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عن خطة لبناء احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية بـ12 مليار دولار
هل ترفع الأعمال في النصف من شعبان اليوم؟.. 7 حقائق عليك معرفتها
حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين بأرضهم
لإصلاح أساليب الشرطة.. أمريكا تعتمد كاميرات الجسم لضباط إنفاذ القانون
بوابة الأزهر.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026
الإفتاء ترد على المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار شيري تيجو 9 موديل 2026 في السعودية.. صور

شيري تيجو 9 موديل 2026
شيري تيجو 9 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل شيري الصينية تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، عبر باقة متنوعة من الاصدارات، ومنها السيارة شيري تيجو 9 موديل 2026 والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ضمن فئة الـSUV.

أبعاد شيري تيجو 9 موديل 2026

تأتي شيري تيجو 9 موديل 2026 بنسبة طول كلي بلغت 4,810 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,925 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1,741 ملم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,800 ملم، مع جنوط رياضية، ومصابيح LED، وشبكة كبيرة الحجم.

شيري تيجو 9 موديل 2026

محرك شيري تيجو 9 موديل 2026

تعتمد شيري تيجو 9 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، مكون من 4 أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويقدم هذا المحرك أرقام قوة تصل إلى 390 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 254 نيوتن متر، واستهلاك للوقود بنسبة 15.4 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات ومواصفات شيري تيجو 9 موديل 2026

زودت شيري تيجو 9 موديل 2026 بمجموعة من أنظمة الأمان، وتشمل هذه المنظومة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

شيري تيجو 9 موديل 2026

كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة تساعد السائق على قراءة الطريق، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمام،. وتدعم هذه الأنظمة مجموعة وسائد هوائية يصل عددها إلى 10 وسائد.

وتقدم شيري تيجو 9 تجربة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع ثلاث مناطق، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالكامل بحجم 10.25 بوصة، كما تتوفر تقنية العرض على الزجاج الأمامي، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومقاعد أمامية بتعديل كهربائي كامل لاختيار وضع الجلوس.

شيري تيجو 9 موديل 2026

سعر شيري تيجو 9 موديل 2026 في السعودية

تقدم شيري تيجو 9 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 128,225 ريال سعودي.

شيري تيجو 9 شيري تيجو 9 شيري تيجو 9 موديل 2026 مواصفات شيري تيجو 9 موديل 2026 سعر شيري تيجو 9 موديل 2026 سعر شيري تيجو 9 موديل 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد