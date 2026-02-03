مواصفات وأسعار شيري تيجو 9 موديل 2026 في السعودية.. صور

تواصل شيري الصينية تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، عبر باقة متنوعة من الاصدارات، ومنها السيارة شيري تيجو 9 موديل 2026 والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ضمن فئة الـSUV.

أبعاد شيري تيجو 9 موديل 2026

تأتي شيري تيجو 9 موديل 2026 بنسبة طول كلي بلغت 4,810 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,925 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1,741 ملم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,800 ملم، مع جنوط رياضية، ومصابيح LED، وشبكة كبيرة الحجم.

محرك شيري تيجو 9 موديل 2026

تعتمد شيري تيجو 9 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، مكون من 4 أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويقدم هذا المحرك أرقام قوة تصل إلى 390 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 254 نيوتن متر، واستهلاك للوقود بنسبة 15.4 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات ومواصفات شيري تيجو 9 موديل 2026

زودت شيري تيجو 9 موديل 2026 بمجموعة من أنظمة الأمان، وتشمل هذه المنظومة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة تساعد السائق على قراءة الطريق، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمام،. وتدعم هذه الأنظمة مجموعة وسائد هوائية يصل عددها إلى 10 وسائد.

وتقدم شيري تيجو 9 تجربة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع ثلاث مناطق، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالكامل بحجم 10.25 بوصة، كما تتوفر تقنية العرض على الزجاج الأمامي، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومقاعد أمامية بتعديل كهربائي كامل لاختيار وضع الجلوس.

سعر شيري تيجو 9 موديل 2026 في السعودية

تقدم شيري تيجو 9 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 128,225 ريال سعودي.