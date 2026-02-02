أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر.. باجاني هوايرا تعود لتخطف الأنظار

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تبدأ من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صينية "زيرو" في مصر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تعزز من تواجدها بقوة، نسبة إلى تنوع الموديلات، والتجهيزات، إلى جانب تنوع الأسعار.

كوينيجسيج يسكو الخارقة تظهر بتعديلات MANSORY.. بسعر خيالي

كشفت مانسوري، المتخصصة في تعديل السيارات فائقة الأداء والفاخرة، عن أحدث مشاريعها المبنية على طراز كوينيجسيج يسكو، إحدى أبرز سيارات الهايبركار في العالم.

المواصفات الكاملة لسيارة شيفروليه كابتيفا EV موديل 2026 .. صور

تقدم شيفروليه مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق العالمي، تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية وعناصر التصميم، ومن أبرز هذه السيارات هي النسخة كابتيفا EV موديل 2026، والتي تعتمد من الناحية الفنية على قدرات الدفع الكهربائي، مع باقة كبيرة من التقنيات.

للاحتفال بالذكرى السبعين.. باجاني هوايرا تعود لتخطف الأنظار

كشفت شركة باجاني الإيطالية عن نسخة خاصة جديدة من طراز هوايرا تحمل اسم 70 تريونفو، وذلك في إطار احتفالها بمرور سبعة عقود على ميلاد مؤسسها هوراسيو باجاني.

بتصميم الكروس أوفر.. مواصفات بايك X35 الرياضية| صور

تعزز بايك الصينية من تواجدها في عالم السيارات، بعدد كبير ومتنوع من الاصدارات الرياضية، ومنها النسخة X35، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية، والمظهر العصري.

بنتلي تطرح كونتيننتال GT S موديل 2027 الجديدة بقدرات خارقة| صور

كشفت بنتلي عن طراز كونتيننتال GT S موديل 2027، ويأتي هذا الإصدار بتحديثات واضحة تمس التصميم الخارجي والجانب التقني، مع تركيز أكبر على المزج بين الأداء القوي والكفاءة التشغيلية، دون الخروج عن هوية السيارة المعروفة بالفخامة والرحابة.

أصغر تصميم رياضي.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟| صور

تعزز جيلي تعزيز حضورها في السوق العالمي للسيارات عبر طراز GX3 برو موديل 2026، الذي يندرج ضمن فئة السيارات ذات الطابع الرياضي، وتعد هذه النسخة هي أصغر اصدارات العلامة الصينية، والتي تقدم باقة من التجهيزات مع أداء عملي.