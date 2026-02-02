قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
ما حكم الوضوء من الترع؟.. الإفتاء : ممنوع في هذه الحالة
أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر.. باجاني هوايرا تعود لتخطف الأنظار

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تبدأ من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صينية "زيرو" في مصر
يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تعزز من تواجدها بقوة، نسبة إلى تنوع الموديلات، والتجهيزات، إلى جانب تنوع الأسعار.

كوينيجسيج يسكو الخارقة تظهر بتعديلات MANSORY.. بسعر خيالي
كشفت مانسوري، المتخصصة في تعديل السيارات فائقة الأداء والفاخرة، عن أحدث مشاريعها المبنية على طراز كوينيجسيج يسكو، إحدى أبرز سيارات الهايبركار في العالم.

المواصفات الكاملة لسيارة شيفروليه كابتيفا EV موديل 2026 .. صور
تقدم شيفروليه مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق العالمي، تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية وعناصر التصميم، ومن أبرز هذه السيارات هي النسخة كابتيفا EV موديل 2026، والتي تعتمد من الناحية الفنية على قدرات الدفع الكهربائي، مع باقة كبيرة من التقنيات.

للاحتفال بالذكرى السبعين.. باجاني هوايرا تعود لتخطف الأنظار
كشفت شركة باجاني الإيطالية عن نسخة خاصة جديدة من طراز هوايرا تحمل اسم 70 تريونفو، وذلك في إطار احتفالها بمرور سبعة عقود على ميلاد مؤسسها هوراسيو باجاني.

بتصميم الكروس أوفر.. مواصفات بايك X35 الرياضية| صور
تعزز بايك الصينية من تواجدها في عالم السيارات، بعدد كبير ومتنوع من الاصدارات الرياضية، ومنها النسخة X35، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية، والمظهر العصري.

بنتلي تطرح كونتيننتال GT S موديل 2027 الجديدة بقدرات خارقة| صور
كشفت بنتلي عن طراز كونتيننتال GT S موديل 2027، ويأتي هذا الإصدار بتحديثات واضحة تمس التصميم الخارجي والجانب التقني، مع تركيز أكبر على المزج بين الأداء القوي والكفاءة التشغيلية، دون الخروج عن هوية السيارة المعروفة بالفخامة والرحابة. 

أصغر تصميم رياضي.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟| صور
تعزز جيلي تعزيز حضورها في السوق العالمي للسيارات عبر طراز GX3 برو موديل 2026، الذي يندرج ضمن فئة السيارات ذات الطابع الرياضي، وتعد هذه النسخة هي أصغر اصدارات العلامة الصينية، والتي تقدم باقة من التجهيزات مع أداء عملي.

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

المتهمات

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

