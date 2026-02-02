قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
قبل رمضان 2026 .. وزير التموين في الشرابية وروض الفرج لهذا السبب
اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك
تفاصيل مشاركة السينما اللبنانية في مهرجان برلين السينمائي

محمد نبيل

تسجل السينما اللبنانية ، حضورا بارزا في مهرجان برلين السينمائي في نسخة 2026 عبر المخرجة دانيال عربيد بفيلمها لمن يجرؤ، والمخرجة رانيا رافعي بفيلمه يوم الغضب: حكايات من طرابلس.

فيلم لمن يجرؤ (فرنسا/لبنان/قطر – العرض العالمي الأول) للمخرجة دانيال عربيد، يحكي قصة سوزان وعثمان اللذين يلتقيان في بيروت المثقلة بالأزمات.

عثمان شاب سوداني بلا أوراق رسمية يبحث عن مستقبل أفضل، وسوزان أرملة ذات جذور فلسطينية تكبره بأكثر من ضعف عمره، ورغم كلّ الصّعاب، يقعان في الحب.

المشاركة المصرية في برلين تقدم من خلال فيلم خروج آمن (مصر/ليبيا/تونس/ألمانيا/قطر – العرض العالمي الأول) للمخرج محمد حمّاد، فيلم تشويقي نفسي، يتابع الشاب سمعان الذي يعمل حارس أمنٍ شاب يعاني ككثيرين من أبناء جيله من آثار الصدمات النفسية.

وفي قسم المنتدى يعرض فيلم يوم الغضب: حكايات من طرابلس (لبنان/السعودية/قطر – العرض العالمي الأول) للمخرجة رانيا رافعي، عمل يتّسم بحساسية سياسية وإنسانية، ويتناول مدينة طرابلس وانتفاضاتها. منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، تتتبع المخرجة مسار ثاني أكبر مدن لبنان عبر أجيال وتيارات مختلفة.

لجان تحكيم مهرجان برلين السينمائي
وكشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ76، التي يرأسها المخرج الألماني فيم فيندرز، وذلك لاختيار الفائزين من بين 22 فيلمًا تتنافس على جائزتي الدب الذهبي والدب الفضي.

وضمت اللجنة كلاً من: المخرج والمنتج مين بهادور بهام (نيبال)، والممثلة باي دونا (كوريا الجنوبية)، والمخرج والمنتج والمؤرخ شيفيندرا سينج دونجاربور (الهند)، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج رينالدو ماركوس جرين (الولايات المتحدة)، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج هيكاري (اليابان)، إلى جانب المنتجة إيفا بوشتشينسكا (بولندا).

ومن المقرر أن تختار لجنة التحكيم الفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، التي تُمنح لمنتجي العمل، إضافة إلى جوائز الدب الفضي، وتشمل الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، وجائزة لجنة التحكيم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل رئيسي، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل سيناريو، وجائزة الإسهام الفني المتميز.

وكان المهرجان، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 12 إلى 22 فبراير المقبل، قد أعلن في ديسمبر الماضي تعيين فيم فيندرز رئيسًا للجنة التحكيم. ويُعد فيندرز من أبرز الداعمين للمهرجان، وسبق أن قدّم أعمالًا بارزة مثل «باريس، تكساس»، و«أجنحة الرغبة»، و«أيام مثالية». 

