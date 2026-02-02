قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
رئيس اتحاد الغرف التركية: مصر بوابة استراتيجية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، أن مصر تعد قوة اقتصادية محورية في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل بوابة استراتيجية للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأشار هسار أوغلو خلال ملتقى الأعمال المصرى التركي اليوم  الاثنين إلى الفرص الكبيرة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا، خاصة في مجالات التصنيع المشترك والبنية التحتية والتجارة الحرة.

وأضاف أن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تقديم الدعم الكامل لرجال الأعمال الأتراك وتذليل العقبات أمامهم، مما ساهم في زيادة نشاطهم الاستثماري داخل مصر.

وأكد أن التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية يعزز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، ويتيح فرصاً لتطوير مشاريع مشتركة تسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات.

وأشار هسار أوغلو إلى دور الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم الشراكات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا الدور ساعد على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر أسهمت في تحقيق معدلات نمو ملموسة، وتنويع مصادر الاستثمار، وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مصر وتركيا ملتقى الأعمال المصرى التركي سفير تركيا

