رئيس اتحاد الغرف التركية: مصر بوابة استراتيجية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا

أكد رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، أن مصر تعد قوة اقتصادية محورية في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل بوابة استراتيجية للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأشار هسار أوغلو خلال ملتقى الأعمال المصرى التركي اليوم الاثنين إلى الفرص الكبيرة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا، خاصة في مجالات التصنيع المشترك والبنية التحتية والتجارة الحرة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تقديم الدعم الكامل لرجال الأعمال الأتراك وتذليل العقبات أمامهم، مما ساهم في زيادة نشاطهم الاستثماري داخل مصر.

وأكد أن التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية يعزز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، ويتيح فرصاً لتطوير مشاريع مشتركة تسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات.

وأشار هسار أوغلو إلى دور الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم الشراكات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا الدور ساعد على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر أسهمت في تحقيق معدلات نمو ملموسة، وتنويع مصادر الاستثمار، وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.