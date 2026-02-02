الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

ارتقى مع ساعات الصباح الأولى، الطفل إياد أحمد نعيم الربايعة (3 أعوام) شهيدا جرّاء قصف زوارق الاحتلال لخيام النازحين في منطقة الإقليمي جنوبي مواصي خانيونس بغزة، في استمرار لإبادة الاحتلال للفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وصورت الكاميرات وداع العائلة للطفل الصغير وتشييعه وسط حزن كبير.

كما استشهد فلسطيني جراء قصف من الاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة، فيما أصيب آخرين إثر قصف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة .

وحول ذلك قال مدير مجمع ناصر الطبي : إن تأخير سفر المرضى والجرحى من قطاع غزة هو حكم بالإعدام عليهم.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد فقط 5 أسماء فقط من القائمة المرسلة والتي تضم 27 مريضا وجريحا رغم أن حالة من الضبابية وعدم الوضوح تشوب ملف سفر المرضى والجرحى على غير المعتاد في المرات السابقة.