"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

تقدم الفنان محمد إمام باعتذار رسمي بعد الجدل الذي أثير حول مشهد من مسلسل "الكينج"، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني.

يأتي ذلك عقب انتشار مقطع من الحلقة أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مضمون الحوار الذي وصفه البعض بأنه مسيء أو غير لائق.

وظهر محمد إمام خلال أحداث مسلسل "الكينج" في أحد المشاهد أثناء خضوع زوجته لعملية ولادة، حيث دار حوار أثار انتقادات واسعة بين الجمهور على منصات التواصل.

وقال محمد إمام في المشهد لزوجته أثناء عملية الولادة: "عاجبك منظري، والرجالة بتعمل فيكي كده"، في إشارة إلى الأطباء القائمين على عملية التوليد، وهو ما اعتبره البعض تعبيرًا غير لائق.

