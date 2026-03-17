د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ليس لأنها تُعقّد الأمور، ولا لأنها تُبالغ في حساباتها، بل لأنها تدرك – بوعي داخلي صامت – أن الحب ليس مجرد انجذاب عابر، ولا كلمات تُقال في لحظات القرب، بل حالة عميقة تُبنى على إحساس واحد حاسم: الأمان.

هذا الأمان الذي لا يُرى… لكنه يُغيّر كل شيء.

يُغيّر طريقة كلامها، ونبرة صوتها، وطريقة حضورها، وحتى طريقة حبها.

كثيرون يظنون أن المرأة تحتاج إلى رجل يُجيد الكلام، يُكثر من المجاملات، ويغمرها بعبارات الحب.

لكن الحقيقة أن المرأة قد تبتسم للكلمات… دون أن تُصدّقها.

قد تنجذب للاهتمام… دون أن تستقر داخله.

لأن قلبها لا يُسلَّم بالكلام، بل يُسلَّم لمن يُشعرها أن الحياة معه يمكن احتمالها.

هي لا تبحث عن رجل يقول لها "أنا بجانبك"،

بل عن رجل يجعلها تشعر أن هذا "الجانب" ثابت… لا يتزحزح مع أول اختبار.

الأمان عند المرأة ليس وعدًا…

بل سلوك يتكرر، ومواقف تُثبت، وطريقة تعامل تُشعرها أن من أمامها لا ينهار عند أول ضغط، ولا يختفي عند أول أزمة.

هي تُراقب بهدوء…

كيف يتعامل مع مشكلاته، كيف يواجه الحياة، كيف يتصرف في لحظات التوتر.

لا تبحث عن الكمال، لكنها تبحث عن ثبات يُطمئنها.

الرجل الذي يمنح المرأة هذا الشعور، ليس بالضرورة الأقوى جسديًا، ولا الأكثر نفوذًا، بل الأكثر اتزانًا.

الذي لا يتعامل مع الحياة بردود أفعال حادة، ولا يهرب من المواجهة، ولا يُلقي بالمسؤولية على غيره.

الرجل الذي إذا اشتدت الأمور، لا يزداد اضطرابًا، بل يهدأ.

إذا تعقّدت الظروف، لا يتراجع، بل يُفكّر.

إذا واجه مشكلة، لا يُنكرها أو يتهرّب منها، بل يحاول احتواءها.

هذا النوع من الرجال يُرسل للمرأة رسالة غير منطوقة:

"أنا أستطيع أن أحملك… لا أن أزيد عليكِ الحمل."

وقد لا يشرح لها كل التفاصيل،

لكن طريقته في الإمساك بالأمور تجعلها تشعر أن هناك عقلًا يدير، وقلبًا يتحمّل، وشخصًا لا يترك المواقف تفلت من بين يديه بسهولة.

وعند هذه النقطة تحديدًا…

يبدأ قلب المرأة في الاطمئنان.

لكن ما لا يُقال كثيرًا…

أن المرأة، مهما بلغت قوتها، ومهما اعتادت الاعتماد على نفسها، ومهما بدت صلبة أمام العالم…

تظل بداخلها رغبة عميقة لا تُنكر:

أن تشعر بأنوثتها دون حذر، وأن تختبئ دون خوف.

هي لا تريد أن تُحارب طوال الوقت…

ولا أن تكون في موقع الدفاع الدائم…

ولا أن تُثبت في كل موقف أنها قادرة.

هي تستطيع… نعم.

لكنها لا تريد أن تُضطر لذلك دائمًا.

تريد أن تُنزل هذا الدرع الذي ترتديه أمام الحياة،

أن تُخفّف هذا التوتر الداخلي،

أن تتكئ… لا لأنها ضعيفة، بل لأنها مطمئنة أن هناك من يستحق أن يُتَّكأ عليه.

الأنوثة عند المرأة لا تظهر في بيئة القلق…

بل في مساحة الأمان.

تظهر عندما لا تخشى الانكسار،

عندما لا تُفكّر كثيرًا قبل أن تُعبّر،

عندما لا تُراقب كل كلمة، ولا تحسب كل رد فعل.

تظهر عندما تشعر أن هناك رجلًا، إذا اختبأت خلفه، لن يدفعها للأمام لتواجه وحدها… بل سيتقدم هو.

وهنا فقط…

لا تُحب المرأة بشكل عادي، بل تُحب بعمق.

لأنها لم تعد تُدير العلاقة بعقلها فقط، بل سمحت لقلبها أن يكون حاضرًا دون خوف.

في المقابل…

هناك رجال، رغم صدق مشاعرهم، يعجزون عن منح هذا الأمان.

الرجل الذي يهرب من المواجهة،

الذي يتوتر سريعًا،

الذي تتحكم فيه انفعالاته،

الذي يتخذ قراراته بتهور أو تردد،

الذي يضع نفسه أولًا دائمًا، حتى في اللحظات التي تحتاج فيها المرأة أن تكون شريكته أولوية…

هذا الرجل قد يحب…

لكنه لا يُطمئن.

المرأة معه تعيش حالة استعداد دائم لأي شيء…

تُفكّر بدلًا منه،

تتحمّل أكثر مما يجب،

تُحاول أن تُوازن العلاقة وحدها.

ومع الوقت…

يتحوّل الحب إلى مجهود،

والقرب إلى عبء،

والعلاقة إلى مساحة تستهلكها بدل أن تحتويها.

لأن المرأة لا تفقد حبها فجأة…

لكنها تفقد شعورها بالأمان تدريجيًا،

ومع كل مرة تشعر فيها أنها وحدها في المواجهة…

ينسحب جزء من قلبها بهدوء.

الأمان بالنسبة لها ليس رفاهية عاطفية…

بل ضرورة نفسية.

بدونه، لا تستقر المشاعر،

ولا يهدأ القلب،

ولا تستمر العلاقة بشكل صحي.

وعلى الجانب الآخر…

حين تجد المرأة هذا الأمان، يحدث تحول عميق داخلها.

تصبح أكثر هدوءًا،

أكثر لينًا،

أكثر قدرة على العطاء دون خوف من الاستنزاف.

لا تحتاج أن تُسيطر،

ولا أن تُحلل كل شيء،

ولا أن تتوقع الأسوأ دائمًا.

تُحب… لأنها مطمئنة.

تُعطي… لأنها تشعر أنها لن تُترك وحدها.

تثق… لأنها ترى أمامها رجلًا لا ينهار.

ولهذا، قد لا تختار المرأة الرجل الأكثر رومانسية…

ولا الأكثر كلامًا…

بل تختار الرجل الذي تشعر معه أنها تستطيع أن تُغلق عينيها دون قلق.

الرجل الذي لا يُشعرها أنها في معركة مستمرة،

بل يُشعرها أن هناك من يقف في الصف الأول، لا يختبئ خلفها.

وهنا يتجلى المعنى الحقيقي للحب عند المرأة…

ليس فقط أن تُحب،

بل أن تجد من يستحق أن تُسلِّم له قلبها دون أن تخشى أن يُخذلها.

في النهاية…

السؤال ليس: كيف تكسب قلب امرأة؟

بل: هل تستطيع أن تكون الأمان الذي تبحث عنه هي ؟

لأنها قد تُعجب، وقد تنجذب، وقد تقترب…

لكنها لا تُسلِّم قلبها حقًا…

إلا لمن تشعر معه أنها تستطيع أن تكون نفسها… بلا حذر، وبكل أنوثتها.