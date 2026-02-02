قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: ترشيح وارش لرئاسة الفيدرالي يصحح أسعار المعادن النفيسة

فاينانشيال تايمز: ترشيح "وارش" لرئاسة الفيدرالي يطلق تصحيحا في أسعار المعادن النفيسة
فاينانشيال تايمز: ترشيح "وارش" لرئاسة الفيدرالي يطلق تصحيحا في أسعار المعادن النفيسة
أ ش أ

علقت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، اليوم الاثنين، على ترشيح "كيفن وارش" لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مشيرة إلى أن تعيينه كان الشرارة التي أطلقت موجة تصحيح في أسعار المعادن النفيسة، حيث بدأ هذا التصحيح يوم الجمعة عقب الإعلان عن ترشيحه، باعتباره خبيرا اقتصاديا أكثر تقليدية مقارنة بمرشحين آخرين، ما هدأ مخاوف الأسواق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وأعاد تقييمات المستثمرين لمسار السياسة النقدية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح كيفن وارش؛ ليكون الرئيس السابع عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن كبير مسؤولي الاستثمار في شمال آسيا لدى "ستاندرد تشارترد"، ريموند تشينج، قوله: "شهدنا أنشطة مضاربة ملحوظة وقد حفز ذلك التراجع بعد إعلان ترشيح وارش".

كانت المكاسب الأخيرة في أسعار سبائك الذهب مدفوعة في البداية بزيادة مشتريات البنوك المركزية في أعقاب تجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسية عام 2022 عقب غزوها الشامل لأوكرانيا.

كما ساهم ارتفاع الطلب من المستثمرين الأفراد، الذين يشترون حصصاً في صناديق المؤشرات المتداولة المتعاملة في المعدن الأصفر إضافة إلى الإقبال على شراء سبائك الذهب المادي، في تعزيز هذا الارتفاع.

وقد أشار مستثمرون إلى الذهب كأداة تحوط ضد المخاوف المتزايدة بشأن زيادة الإنفاق الحكومي في الاقتصادات المتقدمة حول العالم.

وقال ريموند تشنج، إن تداول الذهب عند 4650 دولاراً يمثل "فرصة لزيادة" سعر المعدن وسط حالة عدم اليقين بشأن الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وأضاف تشنج: "نعتقد أن علاوة المخاطرة في عهد ترامب لا تزال مبررة. سيبقى رئيساً للولايات المتحدة بغض النظر من يرأس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وستظل سياسته المالية توسعية".

وتراجعت أسعار الذهب والفضة يوم الاثنين في أسواق المعادن النفيسة داخل القارة الآسيوية مع انحسار موجة الارتفاع القياسية التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة.

ويعد وارش مرشحا تقليديا إلى حد ما لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: فهو محافظ سابق في المجلس، وكان مرشحا لمنصب وزير الخزانة في ولاية ترامب الثانية، كما كان مرشحا لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ولاية ترامب الأولى. وتم تعيين وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2006 عن عمر يناهز 35 عاما، ليصبح بذلك أصغر شخص يشغل هذا المنصب .

ومن المقرر أن تنظر لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في ترشيح وارش في جلسة استماع علنية، ثم يقوم مجلس الشيوخ بالتصويت على تثبيته من عدمه.

صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي موجة تصحيح في أسعار المعادن النفيسة خبيرا اقتصاديا استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

هونج تشى أوسادو موديل 2026

مواصفات هونج تشى أوسادو 2026 الجديدة

تويوتا كورولا موديل 1998

تويوتا كورولا سيدان سعرها 200 ألف جنيه

جريت وول C30 موديل 2014

اركب جريت وول C30 بـ 250 ألف جنيه

بالصور

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد