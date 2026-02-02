فاينانشيال تايمز: ترشيح وارش لرئاسة الفيدرالي يصحح أسعار المعادن النفيسة

علقت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، اليوم الاثنين، على ترشيح "كيفن وارش" لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مشيرة إلى أن تعيينه كان الشرارة التي أطلقت موجة تصحيح في أسعار المعادن النفيسة، حيث بدأ هذا التصحيح يوم الجمعة عقب الإعلان عن ترشيحه، باعتباره خبيرا اقتصاديا أكثر تقليدية مقارنة بمرشحين آخرين، ما هدأ مخاوف الأسواق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وأعاد تقييمات المستثمرين لمسار السياسة النقدية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح كيفن وارش؛ ليكون الرئيس السابع عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن كبير مسؤولي الاستثمار في شمال آسيا لدى "ستاندرد تشارترد"، ريموند تشينج، قوله: "شهدنا أنشطة مضاربة ملحوظة وقد حفز ذلك التراجع بعد إعلان ترشيح وارش".

كانت المكاسب الأخيرة في أسعار سبائك الذهب مدفوعة في البداية بزيادة مشتريات البنوك المركزية في أعقاب تجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسية عام 2022 عقب غزوها الشامل لأوكرانيا.

كما ساهم ارتفاع الطلب من المستثمرين الأفراد، الذين يشترون حصصاً في صناديق المؤشرات المتداولة المتعاملة في المعدن الأصفر إضافة إلى الإقبال على شراء سبائك الذهب المادي، في تعزيز هذا الارتفاع.

وقد أشار مستثمرون إلى الذهب كأداة تحوط ضد المخاوف المتزايدة بشأن زيادة الإنفاق الحكومي في الاقتصادات المتقدمة حول العالم.

وقال ريموند تشنج، إن تداول الذهب عند 4650 دولاراً يمثل "فرصة لزيادة" سعر المعدن وسط حالة عدم اليقين بشأن الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وأضاف تشنج: "نعتقد أن علاوة المخاطرة في عهد ترامب لا تزال مبررة. سيبقى رئيساً للولايات المتحدة بغض النظر من يرأس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وستظل سياسته المالية توسعية".

وتراجعت أسعار الذهب والفضة يوم الاثنين في أسواق المعادن النفيسة داخل القارة الآسيوية مع انحسار موجة الارتفاع القياسية التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة.

ويعد وارش مرشحا تقليديا إلى حد ما لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: فهو محافظ سابق في المجلس، وكان مرشحا لمنصب وزير الخزانة في ولاية ترامب الثانية، كما كان مرشحا لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ولاية ترامب الأولى. وتم تعيين وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2006 عن عمر يناهز 35 عاما، ليصبح بذلك أصغر شخص يشغل هذا المنصب .

ومن المقرر أن تنظر لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في ترشيح وارش في جلسة استماع علنية، ثم يقوم مجلس الشيوخ بالتصويت على تثبيته من عدمه.