أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مصر تدعم إجراءات قطر لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها

الرئيس السيسي: مصر تدعم إجراءات قطر لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأمير قطر الدعم الكامل لبلاده ودول الخليج في مواجهة الاعتداءات على أراضيها.

رجل لا يتكرر.. رسالة شكر مؤثرة من حسام موافي للنائب محمد أبو العينين

أشاد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، بالجهود الكبيرة لفريق عمل برنامج رب زدني علما، الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد، مؤكدًا أن نجاح الحلقات يأتي نتيجة تفاني كل فرد في الفريق، سواء في الإعداد أو الإخراج أو الإنتاج والمونتاج.





رامز ليفل الوحش | جمال عبد الحميد: اتجوزت 4 مرات عشان عايز أستقر

جه الفنان رامز جلال مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش”، سؤالا لنجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك جمال عبد الحميد "اتجوزت كام مرة؟

ليجيب جمال عبد الحميد قائلا “اتجوزت 4 مرات عشان عايز استقر”.

مفتي الجمهورية: زيارة المقابر في العيد جائزة بشرط احترام فرحة المناسبة وعدم استدعاء الحزن

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زيارة المقابر في أيام عيد الفطر، تعتبر وسيلة للتعبير عن المحبة والوفاء للأهل والأصدقاء، بشرط الالتزام بضوابط تمنع تعكير أجواء الفرح والسرور المرتبطة بالعيد.

ترامب: سننتهي من إيران قريبا.. وحققنا أكثر من 50% من أهدافنا خلال يومين

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الناتو لا يريد مساعدتنا بشأن مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

رئيس وزراء قطر: نطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

طالب رئيس وزراء قطر، بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، قائلا:" استهداف إيران لمنشآت الطاقة يعكس سياستها العدوانية".

أنت قليل الأدب ومش هكمل تصوير.. مي كساب تقع في فخ فيفي عبده

وقعت الفنانة مي كساب ، ضحية مقلب الفنانة فيفي عبده في برنامج "ألف ليلة وليلة" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

وزير خارجية تركيا: ندعم دول المنطقة التي تتعرض للهجمات وندعو للحل الدبلوماسي

أكد وزير خارجية تركيا، التضامن مع دولة قطر أمام الاعتداءات الإيرانية، وندين الهجمات على دولة قطر ونرفض استهداف البنية التحتية.

الصحة الإسرائيلية: 3924 مصابا منذ بداية الحرب على إيران بينهم 177 في 24 ساعة

أعلنت الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3924 مصابا منذ بداية الحرب على إيران بينهم 177 خلال 24 ساعة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



