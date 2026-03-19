الصحة الإسرائيلية: 3924 مصابا منذ بداية الحرب على إيران بينهم 177 في 24 ساعة

أعلنت الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3924 مصابا منذ بداية الحرب على إيران بينهم 177 خلال 24 ساعة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، شن الجيش الإسرائيلي هجوما على نحو خمس غواصات وسفن أخرى تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، وفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية. ويُعتقد أن الهجوم يهدف إلى تعطيل عمليات تهريب تُستخدم للالتفاف على الحصار الأمريكي المفروض على إيران، حيث يُنقل من خلال هذا المسار النفط والطائرات المسيّرة وأسلحة أخرى.

ويُعدّ هذا الهجوم غير مألوف، إذ يقع بعيدًا عن المناطق التقليدية لنشاط الجيش الإسرائيلي.

وتشير التقديرات إلى أن مسار التهريب انعكس، إذ وصلت البضائع من روسيا إلى إيران بدلاً من الاتجاه المعتاد.