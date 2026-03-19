مجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران مصفاة سامرف وميناء ينبع ومصفاة في جنوب الرياض عمل إرهابي

أكد مجلس التعاون الخليجي، أن استهداف إيران مصفاة سامرف وميناء ينبع ومصفاة في جنوب الرياض عمل إرهابي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال مجلس التعاون الخليجي:" سلوك النظام الإيراني عدواني يقوض أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق، أكد السفير الدكتور محمد علي بهزاد، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، على وجوب التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، لوقف الاعتداءات السافرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، داعياً إلى تكثيف المواقف الدولية الرافضة لاستهداف المدنيين والبنية التحتية، وتعزيز الجهود السياسية لاحتواء الأزمة ودعم الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي (DARP)، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس.