"البحرين" تؤكد وجوب التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف الاعتداءات السافرة على دول مجلس التعاون

أكد السفير الدكتور محمد علي بهزاد، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، على وجوب التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، لوقف الاعتداءات السافرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، داعياً إلى تكثيف المواقف الدولية الرافضة لاستهداف المدنيين والبنية التحتية، وتعزيز الجهود السياسية لاحتواء الأزمة ودعم الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي (DARP)، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس.

وأعرب "بهزاد" عن تقدير دول مجلس التعاون لمواقف الاتحاد الأوروبي ولجنة DARP في إدانة الهجمات الإيرانية على دول المجلس والتضامن معها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل هجمات آثمة أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية، ولها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الإقليمي والدولي، خاصة في مجالات الطاقة وسلاسل الإمداد.

من جانبه، أكد رئيس لجنة DARP تضامن البرلمان الأوروبي مع مملكة البحرين ودول المجلس، وإدانته للهجمات، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وعدم استهداف البنية التحتية الحيوية.

كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطوير التعاون الخليجي–الأوروبي في مختلف المجالات، والعمل نحو مخرجات مشتركة خلال الاجتماعات المقبلة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.