رئيس جامعة المنصورة يتابع ميدانيا تنفيذ وجاهزية مشروعات التطوير بالقطاع الطبي

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقطاع الطبي؛ لمتابعة معدلات الإنجاز وجاهزية التشغيل وفق الجداول الزمنية المحددة

رافق رئيسَ الجامعة خلال الجولة الدكتور حامد عسكر المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور شريف البدوي عميد كلية الهندسة، وسعد عبد الوهاب أمين عام الجامعة، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب ممثلي الجهات المالكة، ومديري المشروعات، وممثلي الشركات المنفذة.

وتضمنت الجولة تفقد عددٍ من المشروعات في مستشفى الأطفال الجامعي، والمراكز الطبية الثلاث، ومستشفى المنصورة الجامعي الرئيسي، ومشروع امتداد مستشفى الطوارئ، بحسب بيان الجامعة.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن جامعة المنصورة تمضي في تنفيذ خطة تطوير متكاملة للقطاع الطبي في إطار رؤية مصر 2030، تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية، والتوسع في الخدمات الصحية المتخصصة، بما يواكب تزايد الطلب على الرعاية الطبية المتقدمة.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسريع معدلات التنفيذ، مع ضمان أعلى مستويات الجودة الفنية والطبية؛ بما يحقق الجاهزية الفعلية للتشغيل، ويعظم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

من جانبه.. لفت الدكتور حامد عسكر إلى أن المرحلة الحالية من غالبية المشروعات تركز على استكمال عناصر التجهيز التشغيلي، من خلال التكامل بين الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية وأنظمة التشغيل؛ بما يضمن دخول المشروعات الخدمة بكفاءة كاملة.

وأشار الدكتور شريف البدوي إلى استمرار المتابعة لمراحل التنفيذ بالموقع، والتنسيق المباشر مع الشركات المنفذة؛ لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية، والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق.. أكد الدكتور أشرف شومة أن المشروعات الجديدة تمثل دعمًا مباشرًا للأقسام ذات الكثافات المرتفعة، وتسهم في تحسين كفاءة التشغيل داخل المستشفيات الجامعية، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات طبية متخصصة وفق أعلى المعايير.

كما أوضح الدكتور الشعراوي كمال أن المستشفيات الجامعية تعمل على استكمال التجهيزات الطبية وتهيئة الفرق الطبية بالتوازي مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية؛ لضمان جاهزية التشغيل الفوري للأقسام الجديدة بكامل طاقتها.

وأكد سعد عبد الوهاب انتظام متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالمشروعات، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة؛ بما يدعم سرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال دون تأخير.

واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد مستشفى الأطفال الجامعي، بحضور الدكتورة منى حافظ مدير المستشفى، والدكتور أيمن حماد رئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة إنجي عثمان نائب المدير، والدكتورة ميادة الحسيني نائب المدير، حيث تابع مشروع إحلال وتجديد جناح العناية المركزة، والذي يضم عناية مركزة لجراحة الأطفال بسعة 7 أسرّة، وعناية مركزة لطب الأطفال بسعة 14 سريرًا، إلى جانب غرفتي عزل بإجمالي مساحة 670 مترًا مربعًا، وذلك تمهيدًا لقرب افتتاحه، ويسهم المشروع في دعم خدمات الرعاية الحرجة للأطفال.

كما تفقد أعمال تشطيب وإعادة توزيع الفراغات بالطابق السابع، والتي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام الكلى والأعصاب والقلب والصدر، وتضم عنابر إقامة مرضى، وغرفة غسيل بريتوني، ووحدة عناية القلب والصدر.

ثم تفقد رئيس الجامعة مشروع المراكز الطبية الثلاث، بحضور الدكتور وائل زكريا مدير المراكز، والدكتور خالد الطوخي نائب المدير، حيث اطّلع على مشروع خزانات الأكسجين، الذي تم الانتهاء منه بالكامل بسعة إجمالية 40 ألف لتر، بواقع 4 خزانات سعة كل منها 10 آلاف لتر، بما يدعم استقرار منظومة الإمداد بالأكسجين الطبي داخل المراكز، واطّلع على تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بأحدث أجهزة العناية المركزة بالتمويل الذاتي.

كما تابع الاستعدادات النهائية للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل تشغيل الأقسام الداخلية في تخصصات المخ والأعصاب، والعظام، والنساء والتوليد، إلى جانب غرف العمليات، والعنايات المركزة، وقطاع الحضانات، وجناح الولادات.

وأوضح أن المرحلة الثانية سترفع الطاقة الاستيعابية إلى 196 سريرًا، و15 غرفة عمليات، و12 سرير عناية مركزة، و33 حضانة لحديثي الولادة، بما يعزز قدرتها على استيعاب الحالات وتقديم خدمات طبية متقدمة بكفاءة أعلى.

كما شملت الجولة مستشفى المنصورة الجامعي، حيث تفقد رئيس الجامعة، بحضور الدكتور وليد منير مدير المستشفى، والدكتور أحمد عبد الجليل نائب المدير، والدكتورة هند الحداد نائب المدير، أعمال إحلال وتجديد وحدة التعقيم المركزي، ومشروع مبنى النفسية؛ لمتابعة نسب التنفيذ الفعلية.

وشدد الدكتور شريف خاطر على ضرورة الالتزام الصارم بمعدلات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، مع تكثيف الأعمال وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة؛ تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وفي إطار متابعة مستشفى الطوارئ، تفقد رئيس الجامعة مشروع امتداد مستشفى الطوارئ، بحضور الدكتور أمير فكري مدير المستشفى، والدكتور مجدي بشير نائب المدير، حيث اطّلع على أعمال التجهيز والحفر بالموقع، وتابع سير الإجراءات التنفيذية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة التعامل مع أية معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

وأكد أن المشروع يمثل دفعة قوية لتطوير منظومة الطوارئ، من خلال التوسع في الطاقة الاستيعابية، ودعم سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، بما يتواكب مع تزايد معدلات التردد على المستشفيات الجامعية، مشددًا على حرص الجامعة على استكمال التنفيذ وفق التوقيتات المحددة ودخوله الخدمة الطبية في أقرب وقت ممكن.

واختتم الدكتور شريف خاطر الجولة بالتأكيد على أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالجامعة، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين كفاءة التشغيل، والتوسع في التخصصات الدقيقة؛ بما يواكب احتياجات المرضى، ويسهم في تقديم خدمة طبية متكاملة بجودة أعلى، ويعزز مكانة جامعة المنصورة كإحدى القلاع الطبية الرائدة في مصر.