الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عضو بالشيوخ: استهداف منشآت الطاقة في الخليج تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

أدان النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الهجمات التي تطال منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في عدد من الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل تحولًا مقلقًا في مسار التصعيد الإقليمي.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن استهداف منشآت النفط والغاز لا يقتصر تأثيره على الدول المعنية فقط، بل يمتد ليشكل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن الإقليمي، فضلًا عن انعكاساته السلبية على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى موجات من الاضطراب الاقتصادي تتجاوز حدود المنطقة.

وأكد رفضه القاطع لكافة أشكال الاعتداء على المنشآت المدنية والحيوية، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل خروجًا عن القواعد الدولية والأعراف الإنسانية، وتزيد من حدة التوتر في منطقة تعاني بالفعل من تحديات معقدة ومتراكمة.

وأشار عضو الهيئة العليا للوفد ، إلى أن الدول العربية مطالبة اليوم بتكثيف التنسيق المشترك لمواجهة هذه التهديدات، ودعم الجهود الرامية إلى حماية مقدرات الشعوب والحفاظ على استقرارها، لافتًا إلى أن أمن دول الخليج يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي العربي، ولا يمكن فصله عن منظومة الاستقرار الإقليمي الأشمل.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالدور المصري المتوازن في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن تحركات القاهرة تعكس رؤية استراتيجية تستهدف احتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة، بما يعزز فرص التهدئة ويحد من تداعيات الأزمات المتلاحقة.

وطالب بضرورة إعلاء صوت العقل من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة، داعيًا إلى تجنب الانزلاق نحو مزيد من التصعيد الذي قد يفاقم الأوضاع ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية المملكة العربية السعودية التصعيد الإقليمي أسواق الطاقة العالمية الأمن القومي العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

محمد صلاح

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح بعد رباعية ليفربول أمام جالطة سراي

ترشيحاتنا

دعاء آخر يوم رمضان

دعاء آخر يوم رمضان مستجاب.. اللهم اقضِ حوائجي واجعلني من العتقاء

أسعار الفراخ اليوم

هل وصل سعر البانيه إلى 300 جنيه؟ أسعار الفراخ اليوم الخميس

رئيس الوزراء

لمدة شهر.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسمياً

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد