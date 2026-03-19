عضو بالشيوخ: استهداف منشآت الطاقة في الخليج تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

أدان النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الهجمات التي تطال منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في عدد من الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل تحولًا مقلقًا في مسار التصعيد الإقليمي.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن استهداف منشآت النفط والغاز لا يقتصر تأثيره على الدول المعنية فقط، بل يمتد ليشكل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن الإقليمي، فضلًا عن انعكاساته السلبية على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى موجات من الاضطراب الاقتصادي تتجاوز حدود المنطقة.

وأكد رفضه القاطع لكافة أشكال الاعتداء على المنشآت المدنية والحيوية، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل خروجًا عن القواعد الدولية والأعراف الإنسانية، وتزيد من حدة التوتر في منطقة تعاني بالفعل من تحديات معقدة ومتراكمة.

وأشار عضو الهيئة العليا للوفد ، إلى أن الدول العربية مطالبة اليوم بتكثيف التنسيق المشترك لمواجهة هذه التهديدات، ودعم الجهود الرامية إلى حماية مقدرات الشعوب والحفاظ على استقرارها، لافتًا إلى أن أمن دول الخليج يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي العربي، ولا يمكن فصله عن منظومة الاستقرار الإقليمي الأشمل.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالدور المصري المتوازن في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن تحركات القاهرة تعكس رؤية استراتيجية تستهدف احتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة، بما يعزز فرص التهدئة ويحد من تداعيات الأزمات المتلاحقة.

وطالب بضرورة إعلاء صوت العقل من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة، داعيًا إلى تجنب الانزلاق نحو مزيد من التصعيد الذي قد يفاقم الأوضاع ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.