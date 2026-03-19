انقسام صادم.. مديرة الاستخبارات الأمريكية تكشف الخلاف بين واشنطن وتل أبيب حول حرب إيران

صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، يوم الخميس، خلال جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، بأن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية خلال الحملة العسكرية في إيران ليست متطابقة.

وقالت جابارد: "الأهداف التي حددها الرئيس ترامب تختلف عن الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: "نرى من خلال العمليات أن الحكومة الإسرائيلية تركز على إضعاف القيادة الإيرانية. وقد صرح الرئيس بأن أهدافه هي تدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ الباليستية، وقدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية، وبحريتها".

يأتي ذلك في سياق الحرب ضد إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك، وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن البنتاجون يسعى للحصول على 200 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب على إيران.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات، أن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت الطلب إلى البيت الأبيض.