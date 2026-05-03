أفريكوم: عمليات البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين بالمغرب متواصلة برا وبحرا وجوا



أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) عن فقدان الجنديين في جنوب غرب المغرب، عقب مشاركتهما في مناورات " الأسد الإفريقي" ، مشيرة إلى أن

عمليات البحث متواصلة بتنسيق بين الولايات المتحدة والمغرب وشركاء آخرين تشمل البر والبحر والجو.

وبيّنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في بيان لها أن الحادث ما يزال قيد التحقيق.

فيما نقلت صحيفة"هسبريس" عن مصدر مطلع من القوات المسلحة المغربية القول أن حادث اختفاء جنديين أمريكيين في منطقة "كاب درعة" قرب طانطان لا يرتبط بأي نشاط إرهابي وان عمليات البحث والإنقاذ متواصله مع تركيز مكثف على تحديد مكان العسكريين في أسرع وقت ممكن.

كما أشار المصدر العسكري المغربي إلى أن آخر ظهور للجنديين كان بالقرب من جرف صخري ساحلي بمحاذاة منطقة التدريب في كاب درعة.

