سقطا في المحيط .. اختفاء جنديين أمريكيين بالمغرب

كشف مسؤول بوزارة الحرب الأمريكية البنتاجون عن اختفاء جنديين أمريكيين بالمغرب ، مؤكدا أن ذلك لا علاقة له بالإرهاب ومن المرجح أنهما سقطا في المحيط بحسب وكالة الأنباء رويترز .

وفي سياق أخر ؛ نقلت

صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين دفاعيين القول بأن البنتاجون رفض تزويد النيتو بجدول زمني مفصل لعمليات سحب أنظمة حيوية من أوروبا مثل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

وذكر المسؤولين أنفسهم : أي سحب إضافي لقدرات عسكرية أمريكية بشكل عشوائي من أوروبا قد يخلق فجوات كبيرة وخطيرة لسنوات عدة.

وكان ؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت لاحق من اليوم أن إدارته تعتزم خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا "بشكل أكبر بكثير"، وذلك بعد يوم من إصدار وزارة الدفاع الأمريكية أمرًا بسحب نحو 5000 جندي أمريكي.

وقال ترامب - في تصريح للصحفيين في فلوريدا حسبما نقلت شبكة (سي إن بي سي ) الأمريكية - : "سنخفض العدد بشكل كبير، وسنخفضه إلى ما هو أبعد من 5000 جندي."

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) قد أعلنت يوم أمس الأول الجمعة عن سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، ولكن عندما سُئل ترامب عن سبب هذه الخطوة، لم يُقدم أي تفسير، وقال إن هناك خفضًا أكبر قادمًا.

ويتمركز حاليًا نحو 45 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.