حسام موافي يكشف أعراض الغدة الدرقية يجهلها الكثيرون.. هل تسبب أوراما صامتة؟

رد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، على تساؤل سيدة قالت فيه: ممكن أعرف أيه أعراض الغدة الدرقية وهل اضطراب الغدة يعمل ورم في الرقبة بدون ألم؟، موضحا أن أعراض الغدة الدراقية النشطة هي ظهور عرق شديد في وقت لا يعرق فيه الإنسان الطبيعي، ونزول الوزن بشكل واضح.

أعرض الغدة الدرقية

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج ربِ زدني علما، إن من أعرض الغدة الدرقية النشطة، هو شعور الإنسان بأن دقات القلب تصطدم بالصدر وتشعر بها بشكل واضح، مضيفا: شكل الإنسان بيتغير مثل شكل العين وكل هذا نشاط غدة درقية.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن كسل الغدة الدرقية، يظهر في شكل زيادة كبيرة في وزن الإنسان، وتورم في الأرجل بشكل مقلق، وحالة من الإمساك، وكسل غير عادي.

موجات صوتية على الغدة الدرقية

وتابع: الغدة الدرقية غير مرتبطة تماما بظهور ورم في الرقبة، وممكن الغدة تكبر وتكون بدون نشاط، ويتم عمل موجات صوتية على الغدة الدرقية.

https://www.youtube.com/watch?v=ImgulIlS4-E&t=174s&pp=0gcJCcUKAYcqIYzv