مرض اسمه بهجت.. تحذيرات من حسام موافي عن التقرحات المتكررة بالفم

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من التقرحات المتكررة بالفم، معلقا: حذاري من التهاون بـ تقرحات الفم، هناك مرض اسمه "بهجت"، يأتي بتقرحات كثيرة في الفم والجهاز التناسلي.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج ربِ زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن المرض الذي يكون سببه تقرحات متكررة بالفم، قد يصاحبه جلطة، موضحا أن هذا المرض مناعي وخطير، وقد يسبب جلطات في أجزاء الجسم.

أوضح الدكتور حسام موافي: كذلك أيضا من الممكن أن تكون تقرحات الفم عادية، بدون مرض، وتكون ملازمة مع حالات الضغط، فلازم عندما تظهر حالات التقرحات يجب الذهاب لطبيب.

وذكر: مناخدش تقرحات الفم ببساطة، وجميع أمراض الالتهابات الفيروسية يصحبها تقرحات في الفم، وشوفنا ناس كتير عندهم هذه المشكلة أثناء فترة كورونا.