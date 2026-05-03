إلهام أبو الفتح
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مسئولي شركة "إيني" الإيطالية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

 عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع مسئولي شركة " إيني" الإيطالية، وذلك خلال جولته لتفقد الحفار البحري المصري "القاهر-2"، التي تأتي عقب نجاح الحفار في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط. وحضر الاجتماع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و "دييجو بورتوجيزي"، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة (إيني)، و "فرانشيسكو جاسباري"، المدير العام للشركة في مصر.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الأهمية البالغة التي يمثلها قطاع الطاقة في مصر، مشددًا على أنه يحظى بأولوية قصوى نظرًا لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الشراكة مع شركة "إيني" تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر، خاصة مع الإنجازات التي تحققت في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.

من جانبه، أشار وزير البترول، خلال الاجتماع، إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع شركة " إيني"، معبرا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية والممتدة معها، ومستوى التعاون القائم مع الشركة بمناطق عملها في مصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للشركاء الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات، وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف. كما أكد الوزير التزام الدولة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة القليلة القادمة. 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مدير عام شركة إيني في مصر قدم شرحا ـ خلال اللقاء ـ حول حجم استثمارات الشركة في مصر، وكذا المواقع المختلفة التي تقوم فيها بالاستكشاف أو الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المجتمعي للشركة خاصة في القطاع الصحي، بجانب الخطط المستقبلية لأعمالها في مصر. 

كما أشار مدير الشركة إلى عدد من النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة مؤخرا، من خلال الاستكشافات التي قامت بها، والتي تشير إلى وجود إمكانيات واعدة في المناطق محل امتياز الشركة.

فيما أعرب رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة "إيني" عن تقديره للدعم الذي تتلقاه الشركة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي أسهم في تعزيز قدرة الشركة على إنجاز أعمالها وتذليل أية تحديات تواجهها.

وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا جهود التعاون مع شركة إيني وعدد من الدول المجاورة في إطار حرص الحكومة المصرية على التحول لمركز إقليمي للطاقة.

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
