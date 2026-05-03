نانسي عجرم ناعية هاني شاكر: أغانيه لن تُمحى

نعت الفنانة نانسي عجرم الفنان الراحل هاني شاكر الذي رحل اليوم عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وحرصت نانسي عجرم على توجيه رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أعربت خلالها عن حزنها الشديد لوفاة هاني شاكر، مؤكدة مكانته الفنية والإنسانية الكبيرة.

وكتبت نانسي عجرم: «فقدان شخص بمكانتك صعب كتير.. الله يرحم الفنان والصديق #هاني_شاكر، فنان لبق، نقيب محترف وإنسان كله طيبة وأخلاق! شكرًا على كل كلمة قلتها وشكرًا على أغانيك اللي رح تبقى ذكرى بقلبنا عمرها ما بتنمحى».

وهاني شاكر قد توفي في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أسابيع من سفره لتلقي العلاج إثر تعرضه لنزيف حاد بسبب أزمة صحية قديمة في القولون، قبل أن تتدهور حالته الصحية لاحقًا نتيجة إصابته بفشل تنفسي

هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.