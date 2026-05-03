حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 4 مايو 2026 استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق، مع طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة ليلاً.

وتأتي هذه الأجواء نتيجة استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري.





درجات الحرارة المتوقعة غدًا

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة – الصغرى 14 درجة

الإسكندرية: العظمى 20 درجة – الصغرى 15 درجة

مطروح: العظمى 19 درجة – الصغرى 14 درجة

سوهاج: العظمى 28 درجة – الصغرى 16 درجة

قنا: العظمى 29 درجة – الصغرى 17 درجة

أسوان: العظمى 32 درجة – الصغرى 18 درجة

ويُلاحظ أن محافظات جنوب الصعيد لا تزال تشهد درجات حرارة أعلى نسبيًا مقارنة بالشمال، حيث تصل العظمى في أسوان إلى 32 درجة، بينما لا تتجاوز 19 درجة في مطروح على الساحل الشمالي.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية

تتشكل شبورة مائية كثيفة في الفترة من الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى مستويات منخفضة، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية.

وتنصح الأرصاد قائدي المركبات بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة في تلك الفترة، مع تخفيف السرعات واستخدام أنوار الانتظار والالتزام بتعليمات المرور.



الأمطار

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة خلال اليوم، وقد تكون رعدية أحيانًا في بعض المناطق.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبًا): على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، خاصة خلال ساعات المساء.

نشاط الرياح

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح من 30 إلى 40 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية

تشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط اضطرابًا ملحوظًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 55 إلى 75 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 3 و4 أمتار. وتحذر الهيئة الصيادين والعاملين بالبحر من ممارسة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة.

نصائح وإرشادات للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الأحوال الجوية المتوقعة غدًا: