مع ارتفاع درجات الحرارة .. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس

حذر الطبيب ناجي ألفريد، استشاري أمراض الباطنة، من خطر التعرض لارتفاع الحرارة العالية والتعرض لأشعة الشمس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم حياة مقطوف وروان أبو العينين أن هناك خطرين في التعرض للشمس، وهما الإجهاد الحراري وضربات الشمس، معلقا: لما بمشي في درجة حرارة مرتفعة وأنا مش حاطط واقي للرأس أو لابس ملابس تقيلة معيش سوائل كافية أعوض الفقدان عن طريق التعرق فكل ده بيسبب الإصابة دي، فالإجهاد الحراري دي درجة بسيطة اللي هي بيبقى فيها فقد سوائل وأملاح بسبب التعرق الزايد طبعاً ببتدي أحس بأعراض تعب ضعف دوخة صداع ميل للقيء ممكن توصل للشحوب الضغط يوطى.

وتابع قائلا: علاج الإجهاد الحراري بسيط يتمثل في نقل المريض ده لمكان مضلل وإعطائه سوائل ومحلول الجفاف مع تخفيف الملابس وتبريد الجسم بكمادات باردة لغاية ما تحصل الإفاقة ويعود لحالته الطبيعية.

واختتم قائلا: ضربة الشمس تبقى أخطر لأن مركز المخ المسئول عن ضبط الحرارة لما بتزيد بقى التعرض للشمس بكمية زيادة وفقدت بقى سوائل أكتر وأملاح أكتر بيبتدي فقد السيطرة على ضبط الحرارة فالحرارة ترتفع بقى بشكل عالي جداً يعني ألاقي الحرارة توصل 40 والجلد هنا بقى ميبقاش في تعرق يوصل لجفاف فممكن درجة الوعي تتغير يعني يبقى في تشوش فقدان وعي هذيان وتشنجات.







