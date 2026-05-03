محمد أبو العينين ناعيا هاني شاكر: أمير الغناء العربي سيبقى حاضرًا بصوته وفنه الراقي

نعى النائب محمد أبو العينين الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض، مشيدًا بمسيرته الفنية الكبيرة وتأثيره في الحفاظ على الهوية الموسيقية المصرية.

وكتب محمد أبو العينين عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «بمزيد من الحزن والأسى، نودع الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد صراع مع المرض».

وأضاف: «لقد شكّلت مسيرة هاني شاكر نموذجًا فريدًا في الفن الراقي، والرسالة السامية، والغيرة المسؤولة عن الذوق الفني والحفاظ على الهوية الموسيقية المصرية التي تتوارثها الأجيال».

وتابع: «لن يغِب صوت الفنان الراحل هاني شاكر عن الوجدان، ولن تأفل سيرته، بل سيبقى حاضرًا بحسه الوطني الخالص، وفنه الراقي، وصوته الذي يطرب الآذان».

واختتم أبو العينين رسالته بتقديم خالص العزاء لأسرة الفنان الراحل وجمهوره ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل وصول جثمان الفنان الراحل هاني شاكر إلى مصر بعد غد الثلاثاء ، وذلك بعد وفاته خلال الساعات الماضية.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي، أن جثمان هاني شاكر سيصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل قادمًا من باريس، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى جانب السفارة المصرية في باريس.

وأضافت أن الجثمان سيتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي فور وصوله.

موعد ومكان جنازة وعزاء هانى شاكر

وأوضحت أن صلاة الجنازة ستُقام يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، على أن يُقام العزاء يوم الخميس في المسجد نفسه.

وفاة هانى شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

كانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.

دخل الفنان المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل.

وفي صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وعلى أثر ذلك، قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

أُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم.

وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة.

لكن نظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط دقيقًا، بل كان الهدف الأساسي هو التأهيل الطبي المتكامل.

وبدأ المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة.

وشهدت حالة الفنان هاني شاكر تحسنًا ملحوظًا خلال أيام قليلة، وخرج من العناية المركزة، إلا أنه، للأسف، تعرّض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي.