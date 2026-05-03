قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطاقة الذرية: استهداف مختبر داخل محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
ترجيحات بسقوطهم في المحيط.. البنتاجون: اختفاء جنديين أمريكيين بالمغرب لا علاقة له بالإرهاب
بتقولي إيه.. شاهد صدمة خالد زكي على الهواء بعد سماع خبر وفاة هاني شاكر
1500 جنيه شهريًا.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
مانشستر يونايتد يهزم ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي
حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك لبرشلونة في مونت كارلو بدوري الشباب الإسباني
الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري في وفاة هاني شاكر
مستشار البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني على حافة كارثة حقيقية
الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع
محمد أبو العينين ناعيا هاني شاكر: أمير الغناء العربي سيبقى حاضرًا بصوته وفنه الراقي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز
أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز
محمد غالي

يشهد مشروع سكن لكل المصريين 2026 ، اهتماما واسعا من المواطنين في مصر، حيث يبحث الكثيرون عن طرق حجز الوحدات السكنية بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد. 

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز

ويستهدف المشروع محدودي ومتوسطي الدخل، مقدما مزايا تمويلية غير مسبوقة تشمل أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.

ويعد هذا الطرح من أبرز مشروعات الإسكان الاجتماعي، إذ يوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب داخل مدن جديدة، مع تسهيلات كبيرة في السداد، ما يجعله فرصة حقيقية للراغبين في امتلاك شقة بأسعار مناسبة وفي بيئة عمرانية متطورة.

وأعلنت الوزارة، أن كراسة الشروط ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 30 أبريل 2026 وحتى 30 مايو 2026، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين للاطلاع على كافة التفاصيل قبل التقديم.

ويتضمن الطرح نحو 19 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، هي: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة. 

وتتميز هذه المدن بتوافر بنية تحتية حديثة وفرص سكنية واستثمارية واعدة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد  والأوراق المطلوبة للحجز

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد  والأوراق المطلوبة للحجز

ويقدم المشروع مجموعة من المزايا المهمة، من بينها فائدة منخفضة تصل إلى 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عاما، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب، ودعم حكومي مباشر، ومواقع متميزة داخل المدن الجديدة، مع إشراف حكومي يضمن جودة التنفيذ.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن مدة تنفيذ الوحدات تصل إلى 4 سنوات، بينما تستغرق الخدمات نحو 5 سنوات، مع توصيل المرافق الأساسية خلال عام واحد، وتسليم الوحدات خلال 36 شهرا، مع التزام المطورين بتنفيذ المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية.

وقد حددت كراسة الشروط مجموعة من الضوابط، أبرزها عدم حصول المتقدم على وحدة مدعومة سابقا، وألا يكون مالكا لوحدة سكنية، مع الالتزام بحدود الدخل المحددة، وانطباق الشروط على الحالة الاجتماعية، حيث يتم مراجعة البيانات بدقة قبل القبول النهائي.

وللتقديم، يجب تجهيز عدد من المستندات، منها صورة بطاقة الرقم القومي، وإثبات الدخل، والمستندات الخاصة بأي دخل إضافي، بالإضافة إلى السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، وبيان المعاش إن وجد، ووثائق الحالة الاجتماعية، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، ومستند الإعاقة لذوي الهمم.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026

ويمكن التقديم من خلال الدخول إلى موقع هيئة المجتمعات العمرانية، ثم اختيار  الطروحات، وتحميل كراسة الشروط، وقراءة التفاصيل جيدا، وتجهيز الأوراق المطلوبة، وإعداد المظروفين الفني والمالي، وتقديم الطلب خلال الفترة المحددة.

ويتم تخصيص الوحدات من خلال قرعة علنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع إعلان مواعيد القرعة لاحقا، وإتاحة إمكانية سحب الطلب خلال فترة محددة.

ويمثل هذا المشروع فرصة مميزة للراغبين في الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة ونظام سداد مريح، كما يعد خيارا آمنا للاستثمار العقاري، ويعكس توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين وتقليل الفجوة في سوق الإسكان.

مشروع سكن لكل المصريين 2026 سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

ترشيحاتنا

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

وزير التخطيط خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وزير التخطيط: 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة متوقعة خلال العام المالي 2026/2027

متوسط سعر صرف الدولار  في مصر

بقيمة 9 قروش.. انخفاض سعر الدولار اليوم في مصر

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد