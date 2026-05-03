يشهد مشروع سكن لكل المصريين 2026 ، اهتماما واسعا من المواطنين في مصر، حيث يبحث الكثيرون عن طرق حجز الوحدات السكنية بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز

ويستهدف المشروع محدودي ومتوسطي الدخل، مقدما مزايا تمويلية غير مسبوقة تشمل أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.

ويعد هذا الطرح من أبرز مشروعات الإسكان الاجتماعي، إذ يوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب داخل مدن جديدة، مع تسهيلات كبيرة في السداد، ما يجعله فرصة حقيقية للراغبين في امتلاك شقة بأسعار مناسبة وفي بيئة عمرانية متطورة.

وأعلنت الوزارة، أن كراسة الشروط ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 30 أبريل 2026 وحتى 30 مايو 2026، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين للاطلاع على كافة التفاصيل قبل التقديم.

ويتضمن الطرح نحو 19 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، هي: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.

وتتميز هذه المدن بتوافر بنية تحتية حديثة وفرص سكنية واستثمارية واعدة.

ويقدم المشروع مجموعة من المزايا المهمة، من بينها فائدة منخفضة تصل إلى 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عاما، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب، ودعم حكومي مباشر، ومواقع متميزة داخل المدن الجديدة، مع إشراف حكومي يضمن جودة التنفيذ.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن مدة تنفيذ الوحدات تصل إلى 4 سنوات، بينما تستغرق الخدمات نحو 5 سنوات، مع توصيل المرافق الأساسية خلال عام واحد، وتسليم الوحدات خلال 36 شهرا، مع التزام المطورين بتنفيذ المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية.

وقد حددت كراسة الشروط مجموعة من الضوابط، أبرزها عدم حصول المتقدم على وحدة مدعومة سابقا، وألا يكون مالكا لوحدة سكنية، مع الالتزام بحدود الدخل المحددة، وانطباق الشروط على الحالة الاجتماعية، حيث يتم مراجعة البيانات بدقة قبل القبول النهائي.

وللتقديم، يجب تجهيز عدد من المستندات، منها صورة بطاقة الرقم القومي، وإثبات الدخل، والمستندات الخاصة بأي دخل إضافي، بالإضافة إلى السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، وبيان المعاش إن وجد، ووثائق الحالة الاجتماعية، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، ومستند الإعاقة لذوي الهمم.

ويمكن التقديم من خلال الدخول إلى موقع هيئة المجتمعات العمرانية، ثم اختيار الطروحات، وتحميل كراسة الشروط، وقراءة التفاصيل جيدا، وتجهيز الأوراق المطلوبة، وإعداد المظروفين الفني والمالي، وتقديم الطلب خلال الفترة المحددة.

ويتم تخصيص الوحدات من خلال قرعة علنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع إعلان مواعيد القرعة لاحقا، وإتاحة إمكانية سحب الطلب خلال فترة محددة.

ويمثل هذا المشروع فرصة مميزة للراغبين في الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة ونظام سداد مريح، كما يعد خيارا آمنا للاستثمار العقاري، ويعكس توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين وتقليل الفجوة في سوق الإسكان.