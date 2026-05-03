50 عاما من الفن الراقي.. مسيرة فنية حافلة لأمير الغناء العربي هاني شاكر

ارتبط أسم أمير الغناء العربي الراحل الفنان هاني شاكر في أول ظهرو له بفنان الشعب سيد درويش، حينما شارك في عمر الرابعة عشر من عمره في فيلم "سيد دوريش"

مبكرا بدأ هاني شاكر رحلته الفنية دعمتها وأثقلتها الدراسة الأكاديمية في كلية "التربية الموسيقية"، وشكلت وجدانه الموسيقي الكبير.

في عام 1972، كان عام الإنطلاقة الحقيقية لهاني شاكر حينما قدمه الموسيقار محمد الموجي من خلال أغنية "حلوة يا دنيا" والتي كانت علامة فارقة في مسيرته، ونقلت موهبته للجمهور.

هاني شاكر كان محظوظا لمعاصرته أساطير الغناء على رأسها كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والعندليب عبد الحليم حافظ.

انطلق هاني شاكر من كورال حليم، ليعلن عن ألبومه الأول في عام 1974 بعنوان "كدة برضه يا قمر"، والذي عرفه من خلاله الجمهور الذي شبهه بالعندليب لقوة إحساسه وإحسان إختيار كلماته."

هاني شاكر قدم رصيدا غنائيا ضخما على مدار نصف قرن تجاوز الـ 600 أغنية، وأكثر من 30 البوما تعاون فيها مع كبار الملحنين والكتاب، لتظل أعماله باقية.

رحل عن عالمنا الفنان القدير هاني شاكر، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد رحلة قصيرة وصعبة مع المرض.

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.

دخل الفنان المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل.

لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وعلى أثر ذلك، قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.



