قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطاقة الذرية: استهداف مختبر داخل محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
ترجيحات بسقوطهم في المحيط.. البنتاجون: اختفاء جنديين أمريكيين بالمغرب لا علاقة له بالإرهاب
بتقولي إيه.. شاهد صدمة خالد زكي على الهواء بعد سماع خبر وفاة هاني شاكر
1500 جنيه شهريًا.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
مانشستر يونايتد يهزم ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي
حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك لبرشلونة في مونت كارلو بدوري الشباب الإسباني
الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري في وفاة هاني شاكر
مستشار البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني على حافة كارثة حقيقية
الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع
محمد أبو العينين ناعيا هاني شاكر: أمير الغناء العربي سيبقى حاضرًا بصوته وفنه الراقي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

50 عاما من الفن الراقي.. مسيرة فنية حافلة لأمير الغناء العربي هاني شاكر

هاني شاكر
هاني شاكر
محمود محسن

ارتبط أسم أمير الغناء العربي الراحل الفنان هاني شاكر في أول ظهرو له بفنان الشعب سيد درويش، حينما شارك في عمر الرابعة عشر من عمره في فيلم "سيد دوريش"

مبكرا بدأ هاني شاكر رحلته الفنية دعمتها وأثقلتها الدراسة الأكاديمية في كلية "التربية الموسيقية"، وشكلت وجدانه الموسيقي الكبير.

في عام 1972، كان عام الإنطلاقة الحقيقية لهاني شاكر حينما قدمه الموسيقار محمد الموجي من خلال أغنية "حلوة يا دنيا" والتي كانت علامة فارقة في مسيرته، ونقلت موهبته للجمهور.

هاني شاكر كان محظوظا لمعاصرته أساطير الغناء على رأسها كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والعندليب عبد الحليم حافظ.

انطلق هاني شاكر من كورال حليم، ليعلن عن ألبومه الأول في عام 1974 بعنوان "كدة برضه يا قمر"، والذي عرفه من خلاله الجمهور الذي شبهه بالعندليب لقوة إحساسه وإحسان إختيار كلماته."

هاني شاكر قدم رصيدا غنائيا ضخما على مدار نصف قرن تجاوز الـ 600 أغنية، وأكثر من 30 البوما تعاون فيها مع كبار الملحنين والكتاب، لتظل أعماله باقية.

رحل عن عالمنا الفنان القدير هاني شاكر، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد رحلة قصيرة وصعبة مع المرض.

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.

دخل الفنان المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل. 

لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وعلى أثر ذلك، قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.


 

هاني شاكر سيد درويش التربية الموسيقية الموسيقار محمد الموجي أم كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

ترشيحاتنا

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد