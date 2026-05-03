نسيانك صعب أكيد.. نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي ينعون الفنان الكبير هاني شاكر

خيم الحزن على الوسط الفني العربي إثر رحيل الفنان القدير هاني شاكر، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 76 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أسابيع من سفره لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، قبل أن تتدهور حالته لاحقًا نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

ونعت الفنانة اللبنانية إليسا الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابها على “إكس”، مؤكدة أن الفن العربي فقد قامة كبيرة وصوتًا استثنائيًا، وأن أعماله ستظل خالدة في الذاكرة، مشيرة إلى أنه كان إنسانًا راقيًا ونبيلًا سيبقى حاضرًا في وجدان محبيه.

كما كتبت الفنانة نوال الزغبي أن رحيل هاني شاكر خسارة كبيرة للفن والأخلاق والتواضع، بينما أشادت الفنانة ديانا حداد به واصفة إياه بأحد أبرز القامات الفنية وصوت الرومانسية والإحساس الذي رافق الجمهور في مختلف مشاعره.

ونعى نجم الزمالك السابق أيمن يونس الفنان الراحل، واصفًا إياه بالإنسان المهذب وصاحب الصوت الذهبي المليء بالمشاعر، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للفن العربي.

وقالت الفنانة آمال ماهر إن الراحل كان بمثابة الأب الروحي وقامة فنية وقدوة للأجيال، فيما عبّرت الإعلامية هالة سرحان عن حزنها الشديد، واصفة إياه بالفنان المتفرد والإنسان النادر وصديق العمر.

كما نعت الفنانة لطيفة الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدة أن صوته سيظل حاضرًا في وجدان كل من عرفه، وأن أثره الفني والإنساني لا يمكن أن يمحى.

وكتبت الفنانة هيفاء وهبي نعيًا مختصرًا عبّرت فيه عن حزنها، مشيرة إلى أنه كان إنسانًا خلوقًا طيب القلب، بينما ودّعته الإعلامية لميس الحديدي برسالة مؤثرة وصفته فيها بصاحب الضحكة والصوت الجميل.

كما نعت الإعلامية وفاء الكيلاني الفنان الراحل، داعية له بالرحمة والمغفرة، وموجهة العزاء لأسرته ومحبيه، فيما عبّر الفنان صابر الرباعي عن حزنه الشديد، مؤكدًا أن الراحل ترك إرثًا فنيًا كبيرًا سيبقى حاضرًا في وجدان الأجيال القادمة.

هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.