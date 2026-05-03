مصر تشارك في بينالي فينيسيا للفنون بـ«جناح الصمت»

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تشارك وزارة الثقافة المصرية في فعاليات بينالي فينيسيا الدولي للفنون، حيث أعلنت الوزارة افتتاح الجناح المصري ضمن فعاليات الدورة الحادية والستين.

ومن المقرر أن يُقام الافتتاح الرسمي للبينالي يوم 5 مايو 2026، يعقبه الافتتاح الإعلامي، ثم الافتتاح الجماهيري في 9 مايو الجاري، على أن تستمر الفعاليات حتى 22 نوفمبر 2026.

ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح الرسمي كل من الدكتورة رشا صالح، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والسفير بسام راضي، وقنصل مصر في ميلانو وليد عثمان.

وقال الدكتور محمود حامد إن الجناح المصري هذا العام يمثله الفنان آرمن أجوب من خلال مشروعه الفني «جناح الصمت: بين المحسوس واللامحسوس»، الذي يطرح تجربة تأملية تدعو إلى الإنصات للصمت واستكشاف اللامرئي، ولمس ما يتجاوز حدود الإدراك الحسي، في دعوة إلى التمهل والإصغاء لما لا تُدركه الحواس.

وأضاف أن المشروع يتضمن خمس قطع نحتية ضخمة من الجرانيت، تُجسّد طاقة داخلية كامنة، وتحاكي في تكوينها عددًا من الأعمال التي تمنح الأولوية للاقتصاد في التعبير بدلًا من الاستعراض البصري، بما يفرض حالة من الصمت داخل الجناح، تتيح للزائر التفاعل مع العمل فنيًا ووجدانيًا، ليصبح كل متلقٍ شريكًا في إعادة تشكيل المعنى.

ويأتي حرص وزارة الثقافة المصرية على الانتظام في المشاركة بهذا الحدث العالمي البارز تأكيدًا على مكانة مصر الثقافية، باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك جناحًا دائمًا في بينالي فينيسيا، الذي تأسس عام 1895 كأحد أعرق المحافل الفنية الدولية، ويُعد منصة لتبادل الإبداعات بين مختلف دول العالم في مجالي الفنون التشكيلية والعمارة.