محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية وسبل تعظيم الموارد

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، مع اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، وذلك في الساعات الأولى من تسلمه مهام عمله، بحضور الدكتورة ريهام غنيم، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وداليا مجدي، مدير عام التخطيط والمتابعة، ومحمد يوسف، مراقب عام الحسابات، لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وسبل تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، واستعراض معدلات الأداء ونسب التنفيذ، إلى جانب طرح عدد من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد محافظ الغربية خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز على أرض الواقع، مع تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ بشكل فوري، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.