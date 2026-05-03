قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1500 جنيه شهريًا.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
مانشستر يونايتد يهزم ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي
حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك لبرشلونة في مونت كارلو بدوري الشباب الإسباني
الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري في وفاة هاني شاكر
مستشار البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني على حافة كارثة حقيقية
الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع
محمد أبو العينين ناعيا هاني شاكر: أمير الغناء العربي سيبقى حاضرًا بصوته وفنه الراقي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز
تحرك سريع من وزارة الزراعة لإنقاذ صغار شمبانزي قبل تهريبها إلى الهند
قلق في صفوف المنتخب المغربي بعد إصابة شادي رياض مع كريستال بالاس قبل كأس العالم
بتهمة سب وقذف أشرف زكي.. الفنانة ياسمينا المصري تواجه هذه العقوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ساعة كاملة من كلمة واحدة.. ترامب يلقي خطابا بطريقة غير مسبوقة

ترامب
ترامب
ملك ريان

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة واسعة من الجدل بعد ظهور فيديو نشره البيت الأبيض، ظهر فيه ترامب وهو يردد كلمة “الفوز” بشكل متكرر لمدة وصلت إلى ساعة كاملة، في مشهد غير معتاد أثار تفاعل ضخم على مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة وخارجها. 

الفيديو اعتبره مؤيدو ترامب، رسالة تعكس ثقته الكبيرة في سياساته وتحركاته الأخيرة، خاصة في ظل التصعيد السياسي والعسكري الذي تشهده المنطقة، بينما رأى منتقدوه أن المشهد يحمل طابعاً ساخراً واستفزازياً ويهدف إلى لفت الانتباه وإثارة الجدل الإعلامي.

البيت الأبيض علّق على الفيديو بجملة: “لا يستطيع التوقف ولن يتوقف”، في إشارة إلى استمرار ترامب في التمسك بخطابه القائم على فكرة الانتصار وتحقيق المكاسب الأمريكية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري. 

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداوله ملايين المستخدمين، وانقسمت التعليقات بين السخرية والدعم، فيما اعتبر البعض أن الإدارة الأمريكية باتت تعتمد بشكل متزايد على المحتوى الدعائي والرسائل القصيرة المؤثرة للوصول إلى الجمهور.

كما أشارت تقارير أمريكية إلى أن الحرب الإلكترونية والدعاية الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة مع انتشار مقاطع مصنوعة بالذكاء الاصطناعي ومحتوى ساخر يستهدف ترامب والإدارة الأمريكية في إطار حرب إعلامية متصاعدة على الإنترنت. 

ترامب دونالد ترامب عاجل عواجل الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا وإسرائيل

ترامب يصعّد رغم المقترح الإيراني لإنهاء الحرب.. هل تنهار فرص الاتفاق؟.. عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي تجيب

سلع

الغرف التجارية: احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية آمن ويتجاوز 6 أشهر

هاني شاكر

كلمات حاسمة| كيف تحدث هاني شاكر عن مستقبل النقابة

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد