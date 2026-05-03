ساعة كاملة من كلمة واحدة.. ترامب يلقي خطابا بطريقة غير مسبوقة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة واسعة من الجدل بعد ظهور فيديو نشره البيت الأبيض، ظهر فيه ترامب وهو يردد كلمة “الفوز” بشكل متكرر لمدة وصلت إلى ساعة كاملة، في مشهد غير معتاد أثار تفاعل ضخم على مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة وخارجها.

الفيديو اعتبره مؤيدو ترامب، رسالة تعكس ثقته الكبيرة في سياساته وتحركاته الأخيرة، خاصة في ظل التصعيد السياسي والعسكري الذي تشهده المنطقة، بينما رأى منتقدوه أن المشهد يحمل طابعاً ساخراً واستفزازياً ويهدف إلى لفت الانتباه وإثارة الجدل الإعلامي.

البيت الأبيض علّق على الفيديو بجملة: “لا يستطيع التوقف ولن يتوقف”، في إشارة إلى استمرار ترامب في التمسك بخطابه القائم على فكرة الانتصار وتحقيق المكاسب الأمريكية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداوله ملايين المستخدمين، وانقسمت التعليقات بين السخرية والدعم، فيما اعتبر البعض أن الإدارة الأمريكية باتت تعتمد بشكل متزايد على المحتوى الدعائي والرسائل القصيرة المؤثرة للوصول إلى الجمهور.

كما أشارت تقارير أمريكية إلى أن الحرب الإلكترونية والدعاية الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة مع انتشار مقاطع مصنوعة بالذكاء الاصطناعي ومحتوى ساخر يستهدف ترامب والإدارة الأمريكية في إطار حرب إعلامية متصاعدة على الإنترنت.