إلى رحمة الله.. نقابة المهن السينمائية تنعى أمير الغناء هانى شاكر

نعت نقابة المهن السينمائية الفنان هاني شاكر، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان النقابة:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، ونتقدم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته."

موعد ومكان جنازة وعزاء هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى عن موعد جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر الذى وافته المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت نادية مصطفى فى تصريح خاص لـ صدى البلد ان جنازة هاني شاكر يوم الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والعزاء يوم الخميس بمسجد الشرطة.

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر مستشفيات باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

كانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.