حسام موافي ينفعل على الهواء: احذروا من استخدام الذكاء الاصطناعي بدل الدكتور

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من استخدام الذكاء الاصطناعي بدل الدكتور، معلقا: أوعوا تعملوا كدا وتسألوا الذكاء الاصطناعي أخد دواء أيه لكذا.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج ربِ زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، إنني أقول شهادة أمام الله اُسأل عليها يوم الدين حذاري من اتباع الذكاء الاصطناعي في الكشوفات، مضيفا: الذكاء الاصطناعي شاف الأعراض، وهناك فرق بين الأعراض والأمراض، لأن العرض الواحد يشترك فيه أكتر من مرض.

وتابع الدكتور حسام موافي، أن عرق الإنسان فجأة من الممكن أن يكون نتاج لـ أزمة قلبية أو نشاط غدة درقية أو نقص في الجلكوز، مضيفا: الذكاء الاصطناعي يعالج عرض فقط.

وذكر: بنشخص بـ 3 حجات لا رابع لهم، العلاج ممكن طالب في الكلية يكتبه، لكن الشطارة في تشخيص حالة المريض.