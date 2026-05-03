خالد عبدالغفار بوجه بوضع تصور لإنشاء مراكز تأهيل كبرى للصحة النفسية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري الـ29 للمجلس القومي للصحة النفسية، لمتابعة سير العمل ومناقشة المستجدات والمقترحات الخاصة بتطوير المنظومة.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، موجهاً بوضع تصور متكامل لإنشاء مراكز تأهيل كبرى في كل مجلس إقليمي للصحة النفسية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بوضع ضوابط رادعة للأماكن العلاجية غير المرخصة، وتحديد آليات تفتيش ومراقبة دورية على جميع المراكز، مع التعاون مع العلاج الحر، كما وجه بوضع آليات لمساعدة هذه المراكز على توفيق أوضاعها وفق الضوابط القانونية خلال فترة زمنية محددة.

تعزيز دور المجالس الإقليمية

ولفت إلى أهمية تعزيز دور المجالس الإقليمية للصحة النفسية في الإشراف والرقابة على المنشآت الحكومية والخاصة، مشيراً إلى تشكيل 4 مجالس إقليمية وجاري العمل على إنشاء المجلس الخامس.

ووجه الوزير بالتوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان ومستشفيات الصحة النفسية، وزيادة أسرة العلاج الإلزامي، وتعزيز تدريب القوى البشرية المعنية بالتفتيش والمرور، وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات التطوير، وزيادة الكوادر البشرية بالمجالس الإقليمية.

وناقش الاجتماع ميكنة أعمال المجلس القومي، والتعديلات المقترحة لترخيص المنشآت وتحديث ضوابط التفتيش، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المعايير والاشتراطات الخاصة بالترخيص.